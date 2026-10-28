„Alles wie ausgestorben!“: Wo sind die Tauben vom Rochusmarkt?

Das plötzliche Verschwinden eines 50-köpfigen Taubenschwarms am Rochusmarkt wirft Rätsel auf. Ein Mysterium, das mitten in einen handfesten Politstreit um das Wiener Reinhaltegesetz und drohende Fütterungsstrafen platzt.

Wer den Rochusmarkt im dritten Wiener Gemeindebezirk kennt, kennt auch das gewohnte Bild: Zwischen Marktständen, Schanigärten und dem Brunnen tummelten sich über Jahre hinweg Dutzende Tauben. Doch nun herrscht Verwirrung und Besorgnis unter Anrainern und Marktbesuchern – der gesamte Schwarm scheint von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden zu sein.

„Nach mehreren Wochen in Brasilien bin ich wieder zurück. Doch wo sind die Tauben?“

Ein zurückgekehrter Wiener schlägt jetzt Alarm. Nach einem mehrwöchigen Auslandsaufenthalt führte ihn der erste Weg wieder über das beliebte Grätzelzentrum. Das Bild, das sich ihm bot, sorgte für Irritation: Früher zählte die Population hier schätzungsweise rund 50 Tiere, die das Marktbild prägten, Futterreste aufpickten, am Brunnen tranken oder auf den Dächern der umliegenden Altbauten rasteten. Bei seinem jüngsten Besuch war der Markt wie leergefegt. Weder auf dem Marktareal noch auf den Firsten oder in den angrenzenden Seitengassen ließ sich auch nur ein einzelner Vogel blicken.

Wiener ruft Anwohner auf, bei der Aufklärung zu helfen

Äußerlich wirkt alles unverändert: Der Marktbrunnen plätschert wie gewohnt, das Treiben der Kundschaft läuft regulär weiter. Dass ein über Jahre ortstreuer Schwarm dieser Größenordnung zeitgleich und vollständig ausbleibt, wirft drängende Fragen auf: Wurden im Grätzel behördliche Vergrämungsmaßnahmen ergriffen? Haben sich die Vögel ein neues Revier gesucht, oder steckt ein anderer Vorfall dahinter?

Tierschützer fordern unterdessen eine gesetzliche Ausnahme für Ausbringen von Körnern

Parallel zu den Plänen der Stadt Wien, das Reinhaltegesetz weiter zu verschärfen, liegt dem Wiener Petitionsausschuss derzeit eine Bürgerinitiative für die straffreie und artgerechte Fütterung von Vögeln vor. Eine breite Allianz aus Tierschutzorganisationen – darunter Tierschutz Austria, der VGT, die Bürgerinitiative Arbeitsgruppe Tauben Wien, Keine Tauben Ohren (KTO), die Hundesuchhilfe sowie Team Taube – setzt sich dabei für eine rechtliche Ausnahmeregelung ein, die das Füttern mit geeignetem Körnerfutter ausdrücklich erlaubt.

Ausstreuen einer angemessenen Menge Körnerfutter auf Grünflächen soll nicht als Verunreinigung gelten

„Wer Vögel mit einer kleinen Menge artgerechtem Körnerfutter versorgt, das innerhalb weniger Minuten vollständig aufgenommen wird, darf nicht wegen Verunreinigung bestraft werden. Körnerfutter ist kein Müll. Hier braucht es endlich eine klare gesetzliche Regelung“, fordert Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins. „Will die Stadt Wien bzw. die Mehrheitspartei im Wiener Landtag die Tierschutz-Bewegung frotzeln und brüskieren?“

Petition gelangt nach Ende der Begutachtung zur Abstimmung

Ziel ist es, das Ausbringen artgerechten Körnerfutters auf Grünflächen künftig von Strafen auszunehmen, sofern die Tiere die Nahrung rasch aufpicken und kein Müll zurückbleibt. Zudem drängt das Bündnis auf eine Verlängerung der aktuellen Begutachtungsfrist. Eine entsprechende Bürgerinitiative liegt noch beim Petitionsausschuss und gelangt erst nach dem Ende der Begutachtung zur Abstimmung. Aus Sicht der Initiatoren müsse dieser Beschluss abgewartet werden, um ein nachhaltiges Taubenmanagement mit betreuten Schlägen statt reiner Fütterungsverbote in das Gesetz einfließen zu lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 11:45 Uhr aktualisiert