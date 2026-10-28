Während kurzer Verschnaufpause: 29-Jähriger sticht aus dem Nichts auf Jogger ein

Brutaler Messerangriff auf offener Straße in Wien: Ein 37-jähriger Jogger wurde am Dienstagnachmittag in Ottakring von einem Fremden unvermittelt niedergestochen und verletzt.

Blutige Attacke am helllichten Tag im 16. Wiener Gemeindebezirk: Ein 37-jähriger Jogger ist gestern Nachmittag, am 27. Oktober 2026, im Bereich der Hasnerstraße unvermittelt von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Dank Videoüberwachungsaufnahmen und des schnellen Eingreifens der Exekutive sitzt der mutmaßliche Täter inzwischen in Haft.

Angreifer sticht plötzlich zu: 37-jähriger Jogger schreit um Hilfe

Das spätere Opfer war auf einer Laufrunde unterwegs und hatte gerade für eine kurze Verschnaufpause angehalten, als der Angreifer unvermittelt zustach. Der 37-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, setzte sich vehement zur Wehr und schrie laut um Hilfe. Als aufmerksame Passanten das Geschehen bemerkten und herbeieilten, ergriff der Angreifer die Flucht und rannte in Richtung der U-Bahn-Station U3 Ottakring davon.

Küchenmesser als Tatwaffe

Der verletzte Sportler wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Tatort entdeckten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe: ein Küchenmesser, dessen Klinge mehrfach abgebrochen war. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief rasch erfolgreich. Anhand einer detaillierten Zeugenbeschreibung sowie Videobildern eines nahegelegenen Gebäudes konnten Polizisten der Inspektionen Wattgasse und Brunnengasse den Tatverdächtigen kurz darauf auf offener Straße stellen.

29-Jähriger festgenommen

Der 29-jährige syrische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben) übernommen. Bei seiner polizeilichen Einvernahme zeigte sich der 29-Jährige umfassend geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt überstellt.