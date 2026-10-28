46 Einbrüche im Großraum Wien: Polizei zerschlägt jugendliche Einbrecherbande

Ermittlungserfolg gegen die Jugendkriminalität im Großraum Wien: Die Polizei hat eine sechsköpfige Einbrecherbande im Alter zwischen 13 und 16 Jahren ausgeforscht. Der Gruppe werden mindestens 46 Einbrüche zur Last gelegt.

Nach einer massiven Serie von Geschäftseinbrüchen im Großraum Wien ist den Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien (Außenstelle Zentrum West, Ermittlungsbereich Diebstahl) ein bedeutender Schlag gegen die Jugendkriminalität gelungen. Eine Gruppe Jugendlicher sowie ein noch strafunmündiger Bub stehen im Verdacht, zwischen September und Mitte Oktober 2026 für mindestens 46 Straftaten verantwortlich zu sein.

Festnahme auf frischer Tat nach Einbruchstour

Der Durchbruch gelang der Exekutive am 18. Oktober 2026: Vier Verdächtige (drei 15-Jährige sowie ein 13-Jähriger) wurden auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen, nachdem sie zuvor in gleich fünf Geschäftslokale eingebrochen waren. Im Zuge akribischer Folgeermittlungen forschten die Kriminalbeamten zwei weitere mutmaßliche Komplizen aus: zwei 16-Jährige mit slowakischer bzw. syrischer Staatsangehörigkeit.

Größtenteils geständig

In den polizeilichen Vernehmungen legten die Beschuldigten ein weitgehendes Geständnis ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen mindestens 46 Taten auf das Konto der Gruppierung. Das gesamte Ausmaß könnte jedoch noch größer sein: Die Kriminalisten prüfen derzeit Zusammenhänge mit weiteren, bislang ungeklärten Delikten – unter anderem Einbrüchen im Wiener Nordbahnviertel. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Fokus auf Intensivtäter

Der aktuelle Ermittlungserfolg unterstreicht eine bekannte Dynamik: Bei Einbruchs- und Diebstahlsserien handelt es sich meist nicht um ein flächendeckendes Problem einer ganzen Altersgruppe, sondern um eine Konzentration auf einen kleinen Kreis hochgradig delinquenter Minderjähriger. Die Wiener Polizei setzt daher seit März 2024 mit einer spezialisierten Einsatzgruppe auf gezielte Maßnahmen gegen Mehrfach- und Intensivtäter.

Einsatzgruppe Jugendkriminalität: „Gehen rigoros und konsequent vor“

Das Konzept setzt auf eng verzahnte Aktionen uniformierter und ziviler Kräfte im öffentlichen Raum, kombiniert mit kriminalpolizeilicher Ermittlungsarbeit, Normverdeutlichungsgesprächen und einer engen Kooperation mit Schulen, Sozialarbeitern sowie der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. „Wir gehen gegen Jugendkriminalität rigoros und konsequent vor. Der Schutz der Bevölkerung und ihres Eigentums hat für uns oberste Priorität“, betonte Landespolizeivizepräsident General Dieter Csefan, Leiter der Einsatzgruppe Jugendkriminalität.