Diese Wiener Partylocation ist besonders beliebt: Top-Bewertungen bei Google

Über 1.700 erfolgreiche Events, mehr als 340 Bestnoten auf Google und über zehn Jahre Erfahrung: Das "Nordberg" zählt zu Wiens gefragtesten Adressen für Geburtstage, Firmenfeiern und Partys von 30 bis 160 Gästen.

Wer in Wien nach einer Eventlocation sucht, kennt die üblichen Frustpunkte: hohe Mindestkonsumationen, zu frühe Sperrstunden und teure Technikpauschalen. Das Nordberg im 9. Bezirk geht seit über zehn Jahren einen anderen Weg. Mit der Erfahrung aus fast 1.700 Feiern für 30 bis 160 Gäste trifft die Location genau den Nerv der Veranstalter. Das bestätigen auch über 340 Google-Bewertungen mit Bestnoten.

Was Gäste in den Rezensionen immer wieder loben

Ein wiederkehrendes Highlight im Gästefeedback ist die gute Verkehrsanbindung: Mit der U4-Station Friedensbrücke direkt vor dem Eingang punktet die Location auf ganzer Linie – wie ein Gast treffend bemerkte, „könnte die öffentliche Erreichbarkeit nicht besser sein“. Für Veranstalter entfallen damit lästige Sorgen rund um Parkplatzsuche und späte Heimwege, selbst bei Gästen aus den Außenbezirken oder dem Umland. Besonders bei geschäftlichen Anlässen an Werktagen senkt diese unkomplizierte Anreise die Hemmschwelle für ein zahlreiches Erscheinen.

Mehrere Bereiche

Auf rund 300 Quadratmetern Gesamtfläche teilen sich die Räumlichkeiten in die Bereiche „Nord“ und „Berg“ auf, die einzeln jeweils 30 bis 60 Personen fassen und kombiniert Raum für bis zu 160 Gäste bieten. Dieses flexible Raumkonzept ermöglicht es, verschiedene Phasen eines Events, vom Aperitif an der Bar über das Dinner bis zur Party, nahtlos an einem Ort abzubilden. So lässt sich beispielsweise ein Bereich als entspannte Lounge- und Gesprächszone nutzen, während im anderen ungestört gefeiert und getanzt wird.

Integrierte Veranstaltungstechnik spart Aufwand und Budget

Keine Lust auf Technik-Chaos und versteckte Mietpauschalen? Im Nordberg ist schon alles da: Professionelles Licht, satter Sound, DJ-Pult, Beamer und sogar eine Bühne gehören fix dazu und werden vorab startklar gemacht. Gäste feiern in den Rezensionen vor allem die „Hammer-Anlage“ und wie einfach es ist, die eigene Lieblingsmusik aufzulegen. Ein weiterer Liebling der Feiernden: die buchbare Fotobox für schöne Erinnerungen. Für die Basis-Technik werden übrigens keine Extrakosten verrechnet.

Warum Gäste wieder kommen

Wer einmal im Nordberg feiert, kommt gerne wieder: Ob Geburtstag, Weihnachtsfeier oder Polterabend: Viele Gäste buchen erneut oder empfehlen die Location direkt im Freundeskreis weiter. Vorab lassen sich Räumlichkeiten und Bar bequem vor Ort besichtigen, um alle Details persönlich zu planen. Neben der zentralen Lage überzeugen vor allem flexible Raumlösungen, moderne Technik und ein verlässlicher Service.