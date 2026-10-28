Zu Allerheiligen: Dichtere Intervalle direkt zu den Friedhöfen

Mehr Takt für Allerheiligen: Wer am 1. November den Verstorbenen gedenken möchte, spart sich Parkplatzsuche und Stau: Die Wiener Linien verstärken auf Schiene und Straße massiv ihr Angebot Richtung Zentralfriedhof und Co.

Damit alle Wienerinnen und Wiener rund um Allerheiligen die Gräber ihrer Angehörigen bequem und ohne Parkplatzsorgen erreichen können, stocken die Wiener Linien auch in diesem Jahr ihr Angebot spürbar auf. Am 1. November sind zahlreiche Straßenbahn- und Busverbindungen in kürzeren Takten unterwegs oder nehmen ihren Betrieb deutlich früher auf.

Hauptaugenmerk auf Wiener Zentralfriedhof

Besonders im Fokus steht traditionell der Wiener Zentralfriedhof: Die Straßenbahnlinie 11 startet an Allerheiligen bereits um etwa 07.00 Uhr statt wie sonst üblich um 09.00 Uhr. Gemeinsam mit der Linie 71 ist sie tagsüber in verdichteten Intervallen direkt zu den Toren der großen Ruhestätte im Einsatz. Auch in den Außenbezirken sorgen Sonderfahrten und Taktverdichtungen für eine lückenlose Anbindung.

Hier gibt es ebenfalls zusätzliche Fahrten: Nußdorf, Heiligenstadt und Sievering: Die Buslinien 38B und 39B werden am 1. November eigens aktiviert und verkehren durchgehend von ca. 08.00 bis 17.00 Uhr.

Südwestfriedhof: Fahrgäste der Linie 63A profitieren bereits ab 06.30 Uhr von einem durchgehenden Zehn-Minuten-Takt.

Neustifter Friedhof: Die Linie 41A verkehrt den gesamten Feiertag über in kürzeren Abständen.

Ottakringer Friedhof: Auf den Routen der Linien 46A und 46B werden zusätzliche Busse eingesetzt.

Baumgartner Friedhof: Auch die Linie 47A bringt Friedhofsbesucherinnen und -besucher in dichteren Intervallen an ihr Ziel.

Es wird geraten, mit den Öffis anzureisen

Die Wiener Linien empfehlen, für den Friedhofsbesuch auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, um Verzögerungen durch das erfahrungsgemäß hohe Verkehrsaufkommen rund um die Ruhestätten zu vermeiden. Fahrplanauskünfte in Echtzeit stehen wie gewohnt über die WienMobil-App zur Verfügung.