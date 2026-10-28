Auszeit-WG: Vater bringt 13-jährigen Ausreißer zurück

Nachdem gestern ein 13-jähriger Jugendlicher aus dem Klinikum in Donaustadt verschwunden ist, brachte ihn sein Vater nun zurück in die betreute Wohneinrichtung "Auszeit-WG".

Der 13-jährige Syrer kam am Montag mit der Rettung ins Krankenhaus, einen Tag später lief er davon.

Der 13-jährige Syrer kam am Montag mit der Rettung ins Krankenhaus, einen Tag später lief er davon.

Jener 13-jährige Jugendstraftäter, der gestern aus der Klinik Donaustadt davongelaufen ist, wurde von seinem Vater in die „Auszeit-WG“ für strafunmündige Jugendliche zurückgebracht, teilt das MA11 gegenüber dem ORF mit. Wie es dem Syrer gelang, aus der Klinik zu entkommen, ist immer noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Krankenhaus behandelt

Am Montag wurde der 13-Jährige von der WG in das Krankenhaus gebracht und war dort wegen Schmerzen behandelt worden. Am Dienstagmorgen war er nicht mehr auffindbar, bei der Polizei Wien wurde eine Vermisstenanzeige aufgenommen.

Kritik kommt von den Grünen

Die Wiener Grünen kritisierten das Projekt, das seit Sommer 2026 läuft. „Kurzfristige Maßnahmen und reine Zwangskontexte sind für gewaltbereite Kinder und Jugendliche keine nachhaltigen Lösungen“, so die grüne Familiensprecherin Ursula Berner in einer Aussendung.