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/ ©pexels.com
Bild auf 5min.at zeigt das Belvedere in Wien. Das Wetter ist eher trüb.
Trüber Himmel wird sich am Donnerstag über dem Belvedere zeigen.
Wien
28/10/2026
bis zu 12 Grad

Wien-Vorhersage: Wolkiger Donnerstag mit etwas Regen

Das Wetter in der Hauptstadt ist am 28. Oktober eher durchwachsen. Wolken dominieren den Tag, zwischendurch gibt es Niederschlag.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(53 Wörter)
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Neben zahlreichen dichten Wolken zeigt sich die Sonne am Donnerstag kaum. Vor allem am Vormittag fallen außerdem noch ein paar Regentropfen. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bei rund 8 Grad in der Früh und bis 12 Grad tagsüber, so die GeoSphere Austria.

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