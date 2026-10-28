Wien-Vorhersage: Wolkiger Donnerstag mit etwas Regen

Das Wetter in der Hauptstadt ist am 28. Oktober eher durchwachsen. Wolken dominieren den Tag, zwischendurch gibt es Niederschlag.

Neben zahlreichen dichten Wolken zeigt sich die Sonne am Donnerstag kaum. Vor allem am Vormittag fallen außerdem noch ein paar Regentropfen. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bei rund 8 Grad in der Früh und bis 12 Grad tagsüber, so die GeoSphere Austria.



