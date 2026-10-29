Wiener sammelt 100.000 Tschik-Stummel von der Straße: „Diese Zahl macht mich nicht stolz“

Mit einem Plastikkübel und einer hölzernen Greifzange zieht Christian Kantner (43) mehrmals die Woche durch die Wiener Donaustadt und sammelt weggeworfene Zigarettenstummel. Traurige Bilanz: Mittlerweile sind es fast 100.000.

Die erste Sammelaktion hat Christian Kantner im August 2021 gestartet. Jedes Mal kommen bis zu 600 Stück zusammen.

Die erste Sammelaktion hat Christian Kantner im August 2021 gestartet. Jedes Mal kommen bis zu 600 Stück zusammen.

Auf der Zange prangt noch der Slogan des Favoritner Bezirksvorstehers Marcus Franz (SPÖ): „Der Problemlöser“. Ein Titel, der mittlerweile eher auf ihren Träger zutrifft: Der Wiener Zoologe und Ökotoxikologe Christian Kantner hat es sich zur Aufgabe gemacht, sichtbar zu machen, was viele im Alltag längst übersehen: Die gigantischen Mengen an achtlos weggeworfenen Zigarettenstummeln auf Wiens Straßen und Grünstreifen. Bald knackt er eine traurige Marke: 100.000 gesammelte Filter.

Bei jeder Sammelrunde kommen etwa 600 Stummel zusammen

Begonnen hat alles am 10. August 2021. Seither zieht der Wiener ein- bis zweimal pro Woche los, meist für 20 bis 40 Minuten. Sein Revier liegt vor allem im 22. Bezirk: Straßen wie Am langen Felde, die Haberergasse, die Kraygasse oder der Bereich rund um den Kagraner Platz stehen regelmäßig auf seiner Route. Die Ausbeute eines einzigen kurzen Spaziergangs durch das Wohnviertel ist alarmierend: Oft landen bis zu 600 Stummel pro Runde in seinem Eimer.

„Was ich da aufhebe, ist nicht einfach nur Müll. Es ist das sichtbare Ergebnis unzähliger Momente der Gleichgültigkeit.“ Christian Kantner, Zoologe und Ökotoxikologe aus Wien

Exakte Zählung und wissenschaftlicher Blick

Der Umweltexperte überlässt nichts dem Zufall. Nach jeder Runde werden die Funde akribisch gezählt, fotografisch dokumentiert und anschließend ordnungsgemäß im Restmüll entsorgt. Die bevorstehende Zahl von 100.000 Stummeln feiert er nicht als Erfolg, sie stimmt ihn nachdenklich: „Jeder einzelne davon hätte richtig entsorgt werden können.“ Zigarettenfilter bestehen überwiegend aus Celluloseacetat – einem Kunststoff, der sich über viele Jahre hinweg lediglich zu Mikroplastik zersetzt. Hinzu kommen unzählige Giftstoffe wie Nikotin, Arsen und Schwermetalle, die mit dem nächsten Regenguss ungehindert in Böden und Gewässer gewaschen werden.

©Christian Kantner ©Christian Kantner

Kantner selbst hat vor 9 Jahren das Rauchen aufgegeben

Kantner selbst raucht seit neun Jahren nicht mehr. Doch auch während seiner Raucherzeit landete kein einziger Stummel auf dem Boden: „Für mich war es immer selbstverständlich, den eigenen Müll mitzunehmen. Meine naturwissenschaftliche Ausbildung hat mir aber erst richtig die Augen dafür geöffnet, was wir unserer Umwelt damit antun.“ Nun setzt sich der 43-Jährige neben den regelmäßigen Aufsammel-Aktionen für ein EU-weites Pfandsystem für Zigarettenstummel ein. Beim Kauf würde ein Pfand eingehoben, das bei der Rückgabe erstattet wird.

Aufklärung im Grätzl

Bei seinen Rundgängen bleibt der Sammler selten unbemerkt. Die Reaktionen der Passanten reichen von Erstaunen über die schiere Masse auf wenigen Metern bis hin zu Unwissenheit über die toxische Wirkung der Filter. Manchmal schlägt ihm Gleichgültigkeit entgegen, weit öfter aber Zuspruch. Für ihn sind gerade diese Begegnungen der Treibstoff zum Weitermachen: Wenn auch nur eine Person nach dem Gespräch die Kippe in den nächsten Aschenbecher statt in die Wiese wirft, sei bereits etwas gewonnen.

„100.000 – eine Zahl, die mich nicht stolz macht“

Seine Botschaft an Politik und Passanten bleibt unmissverständlich: Straßen, Böden und Gewässer sind keine Aschenbecher – und saubere Städte dürfen keine reine Privatsache von engagierten Freiwilligen bleiben. „Nur noch ein paar wenige Stummel zu den 100.000 – eine Zahl, die mich nicht stolz macht. Sondern traurig.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 11:17 Uhr aktualisiert