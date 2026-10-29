Weil kein Alkohol mehr da war: 42-Jähriger schlägt Kontrahenten mit Gegenstand nieder

Ein scheinbar banaler Streit um fehlenden Alkohol hat gestern Abend in Wien-Favoriten zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geführt.

Nach ersten Informationen gerieten ein 42-Jähriger und ein 39-jähriger Mann zunächst verbal aneinander. Der Grund für den Zwist: Den Beteiligten waren die alkoholischen Getränke ausgegangen, wie das spätere Opfer gegenüber den Beamten angab. Im Verlauf des Wortgefechts eskalierte die Situation plötzlich. Der 42-Jährige soll unvermittelt mehrfach mit einem Gegenstand auf seinen 39-jährigen Kontrahenten eingeschlagen haben.

Opfer im Gesicht verletzt

Das 39-jährige Opfer trug dabei Verletzungen im Gesicht davon und musste von der Berufsrettung Wien an Ort und Stelle erstversorgt werden. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den mutmaßlichen Angreifer, einen syrischen Staatsbürger, kurz darauf in unmittelbarer Nähe auf einer Parkbank an. Der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.