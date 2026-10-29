Mit fast 4 Promille: Mann bedroht Spaziergänger nach Parkbank-Streit mit Messer

Erst wüste Beschimpfungen, dann eine gezückte Klinge: Mit fast vier Promille Alkohol im Blut ging ein Mann gestern auf einen Kontrahenten los. Grund war ein vorangegangenes heftiges Wortgefecht.

Während sich ein 51-Jähriger auf einer Parkbank aufhielt, wurde er von einem Passanten unvermittelt verbal attackiert.

Während sich ein 51-Jähriger auf einer Parkbank aufhielt, wurde er von einem Passanten unvermittelt verbal attackiert.

Ein scheinbar grundloser Streit auf einer Parkbank ist am späten Nachmittag des 28. Oktober 2026 eskaliert: Ein 51-jähriger Mann saß auf einer Bank in einer Parkanlage, als ihn ein vorbeigehender Spaziergänger unvermittelt beschimpfte. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich daraufhin ein heftiges Wortgefecht zwischen den beiden Männern.

Täter lief in ein Wohnhaus, holte ein Messer

Die Situation schien sich zunächst zu beruhigen, als der Angreifer die Örtlichkeit verließ und in einem nahegelegenen Wohnhaus verschwand. Nur wenig später kehrte der Tatverdächtige jedoch zurück – bewaffnet mit einem Messer, mit dem er das 51-jährige Opfer massiv bedrohte. Anschließend flüchtete er erneut in das Wohngebäude. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen, einen 51-jährigen polnischen Staatsbürger, kurz darauf in dem Haus stellen und vorläufig festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Alkotest ergab fast 4 Promille

Die Ursache des eskalierten Streits blieb bei den Vernehmungen völlig unklar: Keiner der beiden Beteiligten konnte einen konkreten Anlass für die Konfrontation nennen. Ein beim Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest lieferte jedoch eine naheliegende Erklärung für den Kontrollverlust: Der Mann wies einen Wert von fast vier Promille auf. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.