Floridsdorf: Polizei stoppt Jugendliche mit über 300 verbotenen Feuerwerkskörpern

Ein gezielter Schwerpunkt der Wiener Bereitschaftseinheit hat am gestrigen Tag im Bereich des Bahnhofs Floridsdorf zu einem größeren Aufgriff geführt. Im Fokus der Kontrollen standen illegale pyrotechnische Gegenstände.

Einsatzkräfte wurden am 28. Oktober 2026 in einem aus Tschechien einfahrenden Zug auf drei Jugendliche aufmerksam. Das Trio führte einen verdächtigen schwarzen Rucksack sowie einen schwarzen Plastiksack mit sich, woraufhin die Beamten die Personen anhielten und einer Personenkontrolle unterzogen.

Drei Jugendliche hatten 307 Stück verbotene Pyrotechnik-Gegenstände dabei

Bei der anschließenden Durchsuchung bestätigte sich der Verdacht: Die Beamten stellten insgesamt 307 Stück verbotene Pyrotechnik sicher. Gegen die drei Jugendlichen – zwei Österreicher im Alter von 15 und 18 Jahren sowie einen 14-jährigen indischen Staatsbürger – wurden entsprechende Anzeigen erstattet.