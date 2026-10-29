Mit bis zu 77 km/h unterwegs: Polizei zieht frisierte E-Scooter in Favoriten aus dem Verkehr

Bei einer gezielten Schwerpunktaktion hat die Wiener Polizei im zehnten Wiener Gemeindebezirk zahlreiche Verstöße im Straßenverkehr geahndet. Im Fokus der Beamten standen dabei vor allem E-Scooter-Fahrer im Fokus.

In den Nachmittags- und frühen Abendstunden kontrollierten Kräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten gemeinsam mit der Wiener Bereitschaftseinheit zwischen 16.00 und 19.00 Uhr den Verkehr. Ein besonderes Augenmerk legten die Einsatzkräfte auf den Kreuzungsbereich Neilreichgasse und Eisenmengergasse. Die dreistündige Bilanz verdeutlicht das Ausmaß der Übertretungen: Neben 15 Identitätsfeststellungen und zwei Organmandaten registrierten die Beamten insgesamt 34 Anzeigen im sonstigen Verkehrsbereich.

Massive Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen

Besonders ins Gewicht fielen vier Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz (KFG). Mehrere gestoppte E-Scooter waren offenbar technisch manipuliert und erreichten Geschwindigkeiten, die weit über dem erlaubten Limit von 25 km/h lagen. Die gemessenen Spitzenwerte betrugen 42, 44, 52 sowie beachtliche 77 km/h. Ab derartigen Geschwindigkeiten gelten die Gefährte rechtlich nicht mehr als Fahrräder, sondern als führerschein- und zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge.

Großteil der Betroffenen minderjährig

Auffällig war das Alter der Angehaltenen: Bei den beanstandeten Personen handelte es sich überwiegend um Jugendliche und Minderjährige. Aus diesem Grund beließen es die Polizisten nicht allein bei rechtlichen Schritten, sondern kontaktierten auch die jeweiligen Erziehungsberechtigten. In aufklärenden Gesprächen wurden die Eltern über die Kontrollen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die erheblichen Gefahren derartiger Fahrten im Straßenverkehr informiert.