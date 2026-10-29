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Symbolfoto
auf dem bild von 5min.at sieht man eine straßenbahn in wien.
Eine Zuggarnitur der Straßenbahn war in den Crash verwickelt.
Wien-Währing
29/10/2026
leicht verletzt

Wiener Radfahrer (29) kollidiert mit Straßenbahn

Bereits gestern kam es auf der Währinger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn, der Radfahrer wurde leicht verletzt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)
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Am 28. Oktober fuhr eine Straßenbahn von der Haltestelle Währinger Straße ab, und wollte in eine Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Radfahrer, der geradeaus weiterfahren wollte. Es kam zur Kollision zwischen der Straßenbahn und dem Radfahrer. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.

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