Wiener Radfahrer (29) kollidiert mit Straßenbahn

Bereits gestern kam es auf der Währinger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn, der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Am 28. Oktober fuhr eine Straßenbahn von der Haltestelle Währinger Straße ab, und wollte in eine Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Radfahrer, der geradeaus weiterfahren wollte. Es kam zur Kollision zwischen der Straßenbahn und dem Radfahrer. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.