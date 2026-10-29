Wien-Wetter: Sonne-Wolken-Mischung am Freitag

Der Freitag in Wien bringt zunächst Nebel, dann kommt die Sonne hervor, ehe sie wieder von Wolken abgelöst wird.

Ein paar Hochnebelfelder können anfangs noch durchziehen, sie sollten sich aber noch am Vormittag auflösen. Dann wird zumindest zeitweise Sonnenschein erwartet. Später ziehen dann aber erneut Wolkenfelder durch und beeinträchtigen den Sonnenschein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Tageshöchsttemperaturen betragen um 12 Grad, so die GeoSphere Austria.

