Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt Wolken über Wien.
So könnte der 30. Oktober in Wien aussehen.
Wien
29/10/2026
um die 12 Grad

Wien-Wetter: Sonne-Wolken-Mischung am Freitag

Der Freitag in Wien bringt zunächst Nebel, dann kommt die Sonne hervor, ehe sie wieder von Wolken abgelöst wird.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein paar Hochnebelfelder können anfangs noch durchziehen, sie sollten sich aber noch am Vormittag auflösen. Dann wird zumindest zeitweise Sonnenschein erwartet. Später ziehen dann aber erneut Wolkenfelder durch und beeinträchtigen den Sonnenschein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Tageshöchsttemperaturen betragen um 12 Grad, so die GeoSphere Austria.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at