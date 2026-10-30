Ab 1. November: Durchfahrtsverbot in Stammersdorfer Kellergasse fällt

Die Stammersdorfer Kellergasse zwischen Wien und Hagenbrunn ist ab 1. November wieder durchgehend für den Verkehr freigegeben. Das temporäre Durchfahrtsverbot pausiert über den Winter.

Gute Nachrichten für Autofahrer und Ausflügler rund um den Bisamberg: Die Stammersdorfer Kellergasse (die direkte Verbindungsstraße zwischen Wien-Stammersdorf und Hagenbrunn) wird pünktlich zum Monatswechsel wieder uneingeschränkt passierbar. Wie der Mobilitätsclub ÖAMTC mitteilt, ist die beliebte Route vom 1. November bis zum 28. Februar 2027 durchgehend frei befahrbar. Grund dafür ist das saisonale Aussetzen der Verkehrsbeschränkungen über die Wintermonate.