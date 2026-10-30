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/ ©pixabay
Bild auf 5min.at zeigt eine Straßensperre
Die Stammersdorfer Kellergasse ist ab dem 1. November bis Ende Februar 2027 durchgehend geöffnet
Wien
30/10/2026
ÖAMTC informiert

Ab 1. November: Durchfahrtsverbot in Stammersdorfer Kellergasse fällt

Die Stammersdorfer Kellergasse zwischen Wien und Hagenbrunn ist ab 1. November wieder durchgehend für den Verkehr freigegeben. Das temporäre Durchfahrtsverbot pausiert über den Winter.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
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Gute Nachrichten für Autofahrer und Ausflügler rund um den Bisamberg: Die Stammersdorfer Kellergasse (die direkte Verbindungsstraße zwischen Wien-Stammersdorf und Hagenbrunn) wird pünktlich zum Monatswechsel wieder uneingeschränkt passierbar. Wie der Mobilitätsclub ÖAMTC mitteilt, ist die beliebte Route vom 1. November bis zum 28. Februar 2027 durchgehend frei befahrbar. Grund dafür ist das saisonale Aussetzen der Verkehrsbeschränkungen über die Wintermonate.

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