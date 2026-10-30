London-Modell in Meidling: Wiens erstes „Low Traffic Grätzl“ startet

In Meidling fiel der Startschuss für das erste „Low Traffic Grätzl“. Rund um die Wolfganggasse wird der Durchzugsverkehr verbannt, eine neue Fußgängerzone errichtet und begrünt.

In Meidling haben die Arbeiten für Wiens erstes sogenanntes „Low Traffic Grätzl“ (LTG) offiziell begonnen. Bis zum Jahresende wird das Areal zwischen Längenfeldgasse, Steinbauergasse, Siebertgasse und Arndtstraße verkehrsberuhigt umgestaltet. Das Ziel der Stadt: Mit einfachen, raschen und vor allem kostengünstigen Maßnahmen Wohnviertel von lästigem Schleich- und Durchzugsverkehr befreien und gleichzeitig klimafit machen. Als direktes Vorbild dient die britische Metropole London. Gerade in Zeiten knapper Budgets bringe dieses Modell spürbare Vorteile für Anrainer, weniger Lärm und mehr Begrünung.

Neue Fußgängerzone in der Wolfganggasse

Das Herzstück des Projekts bildet die Wolfganggasse: Ab der Hausnummer 14 bis zur Tichtelgasse wird die Straße komplett in eine bunt markierte Fußgängerzone umgewandelt. Neben den bereits liebevoll vom örtlichen Gartenverein gepflegten Beeten kommen neue Sitz- und Liegemöbel hinzu. Die bisherige Fahrbahn gehört künftig Fußgängern sowie Radfahrern und wird zum neuen Aufenthaltsbereich zum Verweilen und Spielen.

Alte Mistkübel von der Donauinsel als Verkehrssperren

Um Autofahrer daran zu hindern, das Wohngebiet als Abkürzung zu missbrauchen, setzt die Stadt auf das Prinzip des „Tactical Urbanism“ – Veränderungen ohne langwierige bauliche Großbaustellen. An den Kreuzungen Tichtelgasse/Fockygasse sowie Tichtelgasse/Schallergasse entstehen sogenannte Diagonalfilter: Ehemalige große Beton-Mistkübel von der Donauinsel werden als bepflanzte Tröge wiederverwertet und an den Kreuzungen so platziert, dass der Durchzugsverkehr blockiert wird. Anrainer, Lieferanten und Einsatzfahrzeuge können weiterhin zufahren. Einbahnregelungen werden angepasst, für Radler jedoch in beide Richtungen geöffnet. Neue Gehsteigvorziehungen sorgen für bessere Sicht, mobile Pflanztröge bringen Grün, ein Trinkaufsatz am Hydranten spendet Erfrischung und neue Radbügel vor der Schule in der Malfattigasse schaffen Ordnung.

Weitere Bezirke folgen

Meidling dient dabei als Pionier. Die Stadt Wien fördert die Umsetzung in den Bezirken mit jeweils 50.000 Euro. Als nächste Standorte stehen bereits Grätzl in Mariahilf, Rudolfsheim-Fünfhaus und am Alsergrund in den Startlöchern. Sieben weitere Wiener Gemeindebezirke prüfen derzeit eine Teilnahme bis 2030.