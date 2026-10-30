Razzia nach Halloween-Gewaltaufrufen – Tatverdächtige ausgeforscht

Nach Aufrufen zu Gewalt und Plünderungen von Luxusgeschäften an Halloween schlugen Staatsschutz und WEGA in den frühen Morgenstunden zu. Waffen und Datenträger wurden sichergestellt.

Seit einigen Tagen kursieren auf verschiedenen Social-Media-Plattformen besorgniserregende Aufrufe zu schweren Straftaten in der bevorstehenden Halloween-Nacht… darunter explizite Aufrufe zu Gewaltakten sowie zu gezielten Plünderungen von Luxusgeschäften. Den Ermittlern gelang nun ein entscheidender Schlag: Die mutmaßlichen Drahtzieher wurden ausgeforscht, in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags, 30. Oktober 2026, klickten die Handschellen.

Staatsschutz identifiziert sechs Verdächtige

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Netz nahmen das Wiener Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) und die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wien umgehend Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbrecherischen Komplotts (§ 277 StGB) sowie der Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen (§ 282 StGB) auf. Innerhalb kürzester Zeit konnten die staatspolizeilichen Ermittler sechs Personen identifizieren, die nach derzeitigem Stand als Hauptverantwortliche für die Veröffentlichungen gelten.

Razzien mit der WEGA

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien folgten im Morgengrauen zeitgleiche Hausdurchsuchungen an sechs Standorten in Wien und Niederösterreich. Unterstützt wurden die Ermittler dabei von Kräften der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) und des Landeskriminalamts Wien. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 22 Jahren wurden zur sofortigen Vernehmung vorgeführt. Die Beamten stellten mehrere Datenträger, zwei Schreckschusspistolen, eine Softgun, passende Munition sowie eine Machete vorläufig sicher. Eine fünfte Person sitzt seit wenigen Stunden wegen eines minderschweren Eigentumsdelikts, das nach derzeitigem Stand nicht mit den Halloween-Plänen zusammenhängen dürfte, in einer Justizanstalt. Nach dem sechsten namentlich bekannten Verdächtigen wird derzeit intensiv gefahndet.

Keine Ideologie erkennbar

Fremdenrechtlich handelt es sich bei der Gruppe um einen Österreicher sowie ansonsten um Drittstaatsangehörige mit aufrechten Aufenthaltstiteln aus dem Irak, Nigeria und der Russischen Föderation. Eine politische oder religiöse Ideologisierung ist den ersten behördlichen Erkenntnissen zufolge nicht ersichtlich; die Motive werden weiter intensiv durchleuchtet.

Polizei stellt klar: „Halloween ist keine rechtsfreie Zeit“

Die Beamten ziehen mit der vorgezogenen Aktion eine unmissverständliche rote Linie. In der Stellungnahme der Polizei heißt es wörtlich: „Dieser Einsatz und die raschen Ermittlungserfolge zeigen deutlich, dass die Polizei konsequent gegen Aufrufe, die auf die Begehung von Straftaten oder sonstige Störungen der öffentlichen Ordnung abzielen, vorgeht. Halloween ist keine rechtsfreie Zeit. Mutwillige Sachbeschädigungen, Lärmerregung oder andere Verwaltungsübertretungen bzw. strafbare Handlungen werden konsequent verfolgt.“ Erst am Mittwoch stellte Innenminister Gerhard Karner dazu unmissverständlich klar: „Die Polizei wird rund um Halloween konsequent einschreiten, wann und wo es notwendig ist.“ Die Ermittlungen des Wiener LSE laufen weiter.