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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto in Graz.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Wien
30/10/2026
Polizeimeldung

84-Jährige beraubt: Verdächtiger kurz nach Tat in Wien festgenommen

In Wien-Leopoldstadt ist am Sonntagnachmittag gegen 15:50 Uhr eine 84-jährige Frau im Eingangsbereich ihres Wohnhauses Opfer eines Raubüberfalls geworden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Ein vorerst unbekannter Täter entriss ihr gewaltsam die Geldbörse aus der Handtasche und erbeutete Bargeld im dreistelligen Eurobereich, ehe er die Flucht ergriff. Dank einer genauen Personenbeschreibung gelang es Einsatzkräften des Stadtpolizeikommandos Leopoldstadt, den Tatverdächtigen kurz nach der Tat anzuhalten.

Verdächtige wurde festgenommen

Bei der Durchsuchung des 31-jährigen slowakischen Staatsbürgers entdeckten die Polizisten in einem Extrafach seiner Geldbörse Bargeld in exakt derselben Stückelung, wie sie der Seniorin zuvor geraubt worden war. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Dame leicht verletzt

„Die 84-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt, lehnte jedoch eine Intervention durch den Rettungsdienst ab“, erklärten die Beamten abschließend. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost.

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