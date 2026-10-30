Cobra-Einsatz: Kiloschwerer Drogen-Deal, Sprung aus Fenster und sechs Festnahmen

Ein Ermittlungserfolg gegen den Drogenhandel gelang den Beamten des Landeskriminalamtes Wien. Am Vorabend klickten nach einer fingierten Drogenübergabe und einem anschließenden Großeinsatz die Handschellen.

In einer Wohnung in Wien-Meidling traf sich ein 47-jähriger slowenischer Drogenkurier mit drei Abnehmern im Alter von 25, 28 und 35 Jahren. Bei der Übergabe wechselten rund 2,1 Kilogramm Marihuana und knapp 1,2 Kilogramm Kokain den Besitzer. Doch der Deal nahm eine überraschende Wendung: Die Käufer versuchten den Kurier zu linken. Sie übergaben ihm ein Paket, das von außen nach viel Bargeld aussah, innen jedoch überwiegend mit Plastiktüten ausgestopft war.

Fluchtversuch aus dem Fenster vereitelt

Unmittelbar nach der Übergabe sprang einer der Verdächtigen mit den Drogen aus dem Wohnungsfenster ins Freie. Die Flucht endete rasch: Beamte des Einsatzkommandos Cobra fingen den Mann vor dem Gebäude ab. Alle vier Beteiligten wurden an Ort und Stelle vorläufig festgenommen, teilen die Beamten in einer Aussendung mit. Beim 35-jährigen Verdächtigen stellte die Polizei einen vierstelligen Eurobetrag an echtem Bargeld sicher – ebenso das gesamte Suchtgift.

Cobra stürmt Wohnung des mutmaßlichen Auftraggebers

Die Ermittler setzten noch am selben Abend nach. In Wien-Leopoldstadt öffnete die Spezialeinheit die Wohnung eines 36-jährigen Marokkaners gewaltsam, der im Hintergrund als mutmaßlicher Auftraggeber fungierte. Die Bilanz der Durchsuchung: weitere 442 Gramm Kokain sowie 1.150 Euro Bargeld. Sowohl der 36-Jährige als auch eine 18-jährige Österreicherin, die sich in der Wohnung aufhielt, wurden festgenommen. Alle sechs Personen befinden sich derzeit in Gewahrsam. Die Kriminalbeamten führen die weiteren Einvernahmen und Ermittlungen durch, heißt es abschließend.