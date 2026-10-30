Mann zückt Messer in voller Straßenbahn – Festnahme

Ein Zwischenfall sorgte in einer Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Reumannplatz für Entsetzen: Ein Mann zog unvermittelt ein Messer.

Er hielt die Klinge vor den Augen mehrerer Fahrgäste in die Höhe und versetzte die anwesenden Personen damit in Furcht und Unruhe, teilt die Polizei mit.

Flucht bei Station Volkstheater

Als im Stationsbereich Volkstheater der Fahrer die Straßenbahn zum Stillstand brachte und alle Fahrgäste ausgestiegen waren, verließ der Tatverdächtige ebenso die Straßenbahn und ging in Richtung Bellariastraße. Unmittelbar danach wählten Zeugen den Notruf.

Schnelle Festnahme und Fund von Klappmesser sowie Pfefferspray

Dank genauer Angaben zur Fluchtrichtung und einer präzisen Personenbeschreibung fassten die alarmierten Einsatzkräfte den Mann nach kurzer Zeit. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten in seiner Jackentasche ein Klappmesser sowie ein Pfefferspray und stellten beides sicher.

1,5 Promille im Blut und Waffenverbot ausgesprochen

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 43-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus. Er befindet sich in polizeilicher Anhaltung.