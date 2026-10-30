Der Samstag in Wien zeigt sich überwiegend grau

Am Samstag überwiegen die Wolken, Sonnenschein bleibt die Ausnahme. Immer wieder kann es etwas nieseln, gegen Abend steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen.

Die Sonne schafft es am Samstag meist nicht durch die Wolkendecke.

Die Sonne schafft es am Samstag meist nicht durch die Wolkendecke.

Überwiegend grau präsentiert sich der Samstag bei kaum nennenswerten sonnigen Momenten. Zeitweiliger Nieselregen geht bis zum Abend in leichten Regen über. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind liegen die Frühtemperaturen bei 7 Grad und erreichen Höchstwerte um 11 Grad.

Auch in Niederösterreich gebietsweise Regen

Viele tiefe Wolken und kaum Sonne auch in Niederösterreich: Gebietsweise fällt etwas Regen, ab 1.100 Meter geringer Schnee, an den Voralpen am Nachmittag auch häufiger. Dazu weht kalter, vom Wiener Becken bis zum Wechsel teils kräftiger Nordwestwind. Die Höchstwerte sinken auf 5 bis 12 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 20:58 Uhr aktualisiert