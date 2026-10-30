Blutiger Streit am Keplerplatz: 23-Jähriger verletzt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten rückten gestern Mittag zu einer Parkanlage beim Keplerplatz aus. Grund für den Einsatz war eine gemeldete Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen verletzten 23-Jährigen, der auf einer Parkbank saß. Der junge Mann wies eine sichtbare Verletzung am Bein auf. Bei ihm befand sich ein 17-jähriger Begleiter.

Opfer schweigt zum Grund der Attacke

Ersten Erhebungen zufolge geriet das Opfer mit einem Freund seines Begleiters aneinander. Im Zuge dieses Streits zog sich der 23-Jährige die Verletzung zu. Warum die Situation derart eskalierte, blieb unklar: Das Opfer wollte den Beamten gegenüber keine Angaben zum Auslöser der Meinungsverschiedenheit machen.

Verdächtiger kehrt nach Telefonat zurück

Der anwesende 17-Jährige griff im Beisein der Polizisten zum Telefon und verständigte den mutmaßlichen Angreifer. Nur wenige Minuten später kehrte der Verdächtige selbstständig zum Keplerplatz zurück. Der 17-jährige syrische Staatsangehörige räumte vor Ort ein, dass es zwischen ihm und dem 23-Jährigen zu einem Wortgefecht und handgreiflichen Übergriffen gekommen war, teilt die Polizei mit.

Spitalstransport und Anzeige auf freiem Fuß

Die Polizisten nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien ordnete diese eine Anzeige auf freiem Fuß an. Die Rettungskräfte versorgten das verletzte Opfer noch vor Ort und brachten den 23-Jährigen anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.