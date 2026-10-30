Moped mutwillig beschädigt: Jugendliche attackieren Polizisten bei Festnahme

Ein Zeugenhinweis führte die Polizei zu einer Gruppe Jugendlicher, die zuvor ein abgestelltes Moped mutwillig umgestoßen und beschädigt haben soll. Bei der anschließenden Anhaltung eskalierte die Situation.

Ein aufmerksamer Passant hatte den Polizeinotruf verständigt, nachdem er die Sachbeschädigung beobachtet hatte. Als die Streife eintraf, fanden die Beamten das beschädigte Zweirad am Boden liegend vor. Zudem konnte der Augenzeuge ein Video vorweisen, auf dem zu sehen war, wie sich mehrere Personen fluchtartig vom Tatort entfernten und in eine nahegelegene öffentliche Parkgarage flüchteten.

Flucht endete in den Armen der Polizei

Die Polizisten durchsuchten daraufhin umgehend das Parkdeck. Bereits hinter einer geschlossenen Kellertür waren mehrere Stimmen zu vernehmen. Kurz darauf stürmten vier Jugendliche durch die Tür und liefen den Einsatzkräften direkt in die Arme. Während sich zwei der Tatverdächtigen (ein 18-jähriger Syrer und ein 15-jähriger Österreicher) kooperativ verhielten, widersetzten sich die beiden weiteren Begleiter, zwei 19-jährige rumänische Staatsangehörige, vehement der Festnahme.

Gezielte Schläge gegen Einsatzkräfte

Einer der 19-Jährigen attackierte einen Beamten mit gezielten Schlägen gegen den Oberkörper. Zudem versuchte der Angreifer, Ausrüstungsgegenstände wie Taschenlampe und Bodycam gewaltsam an sich zu reißen. Der Randalierer wurde wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung vorläufig festgenommen. Nach seiner Einvernahme wurde er auf freien Fuß gesetzt. Eine Polizistin erlitt bei dem Einsatz Verletzungen und musste ihren Dienst vorzeitig abbrechen. Alle vier Beteiligten werden wegen des Verdachts der Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 13:11 Uhr aktualisiert