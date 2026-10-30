Abschied vom geliebten Haustier: Diese Hilfsangebote gibt es in Wien

Stirbt ein geliebtes Tier, bricht für viele eine Welt zusammen. Hunde, Katzen oder Kleintiere wachsen uns schließlich wie Familienmitglieder ans Herz. Wer in Wien trauert, kann Hilfe in Anspruch nehmen.

Ob Hund, Katze, Kaninchen oder Vogel: Der Tierservice der ebs wien kläranlage & tierservice ist täglich im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Nach telefonischer Meldung unter 01 76 76 176 werden verstorbene oder eingeschläferte Haustiere innerhalb von 24 Stunden kostenfrei direkt vor Ort abgeholt. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Tier persönlich am Standort im 11. Bezirk abzugeben.

Tierfriedhof als Ort des Gedenkens

Wer einen dauerhaften Ort der Erinnerung sucht, findet diesen auf dem Ersten Wiener Tierfriedhof in Simmering. In einer geschützten, pietätvollen Umgebung können Halterinnen und Halter ihren Gefährten zur letzten Ruhe betten. Je nach Wunsch stehen dafür Erd- oder Urnengräber bereit – ein tröstlicher Bezugspunkt, um auch lange nach dem Abschied innezuhalten und zu gedenken.

Auch Urnenbeisetzung möglich

Wer sich eine Feuerbestattung wünscht, kann sich an das zugelassene Tierkrematorium in Simmering wenden. Nach der Kremierung erhalten Sie die Asche Ihres Lieblings in einer Urne zurück, um ihr im eigenen Zuhause einen besonderen Platz zu geben.

Unterstützung in der Trauerphase

Der Tod eines Haustiers wiegt oft so schwer wie der eines Menschen. Bei Zweifeln, Schmerz und Schuldgefühlen bieten Tierärzte sowie Beratungsstellen wertvolle Stütze. Die Wiener Amtstierärzte empfehlen, sich schon vorab über die Bestattungsmöglichkeiten und gesetzlichen Vorschriften zu informieren – das schafft Sicherheit und ermöglicht einen wohlüberlegten, würdigen Abschied. Mehr Infos gibt’s hier.