Abschleppen in Wien ab November teurer: „Wer sich an Regeln hält, vermeidet diese Kosten“

Ab November wird Falschparken in Wien noch teurer: Wegen gestiegener Kosten erhöht die MA 48 die Abschleppgebühr von 301 auf 355 Euro und passt auch die Tarife für die Fahrzeugverwahrung nach oben an.

Dass nachjustiert werden muss, liegt an der veralteten Kalkulation, heißt es von der MA 48.

Dass nachjustiert werden muss, liegt an der veralteten Kalkulation, heißt es von der MA 48.

Kräftiges Plus von 18 Prozent: Wer sein Fahrzeug in Wien verkehrswidrig parkt, muss ab 1. November tief in die Tasche greifen. Satte 355 Euro werden fürs Abschleppen von Pkw und Motorrad fällig. Jeder weitere Tag am Abstellplatz in Simmering kostet künftig 13 statt 11 Euro. Damit werde ein Kostendeckungsgrad von 100 Prozent erreicht, jedoch kein Gewinn erzielt, heißt es in einer Aussendung der Stadt Wien am Freitag.

Der seit Dezember 2023 geltende Tarif deckt die Ausgaben längst nicht mehr

Als Begründung für die Erhöhung dient die Kostenentwicklung: Der bisherige Tarif aus dem Dezember 2023 basierte noch auf Daten von 2021 und reichte schlicht nicht mehr aus. Wesentlicher Preistreiber sind die ausgeschriebenen privaten Fuhrunternehmen, deren Entgelte um 43 Prozent anzogen. Selbst mit dem neuen Tarif bleibt die Stadt unter den Preisen privater Anbieter, die für das Abschleppen von Privatgrund 395 bis 432 Euro sowie 20 bis 24,90 Euro pro Tag an Verwahrkosten verlangen.

„Diese Kosten lassen sich einfach vermeiden: Hält man sich an die Verkehrsregeln, wird man nicht abgeschleppt.“ Josef Thon, MA 48-Chef

Gilt ab 1. November

Das Entfernen von Falschparkern soll den Verkehrsfluss sichern, Ladezonen freihalten und damit auch unnötige Emissionen vermeiden. Die angepassten Tarife treten mit 1. November 2026 in Kraft.