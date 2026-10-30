Schutz vor der Kälte: Wien rüstet Notschlafplätze auf

Neben 1.000 zusätzlichen Plätzen für Menschen ohne Dach über dem Kopf ist diesmal auch eine Notunterkunft in Floridsdorf. Das berichtet am Freitag der ORF Wien. Die Notunterkunft in der Siemensstraße gehört heuer erstmals zum Winterpaket. Betrieben wird sie von der FSW-Tochter FSW Obdach und bietet zum Auftakt 120 Plätze für Alleinstehende sowie Paare.

Bei langanhaltender Kälte kann noch um 60 Plätze aufgestockt werden

Sollte es zu anhaltender Kälte oder Engpässen kommen, lässt sich die Kapazität jederzeit um 60 Plätze erweitern. „Letztes Jahr gab es wirklich mehrere eiskalte Tage hintereinander. Wir schauen bei jedem Winterpaket, was wir für das nächste mitnehmen und was wir noch besser machen können. Deshalb haben wir hier eine Vorhaltekapazität geschaffen“, hieß es von FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler am Freitag in Floridsdorf.

Notunterkünfte durchgehend geöffnet

Die Notunterkünfte des Winterpakets stehen durchgehend offen, ergänzt durch Tageswärmestuben. Koordiniert wird die Initiative vom FSW gemeinsam mit Samariterbund, Caritas, Johannitern, Volkshilfe und Rotem Kreuz; im Vorjahr zählte man rund 2.900 Nutzer. Zeitgleich starteten die Hilfsangebote der Caritas: Das bis Ende April rund um die Uhr erreichbare Kältetelefon (01/480 45 53) verzeichnete in den ersten 24 Stunden bereits 66 Anrufe. Dadurch konnten zwei Personen in eine Notunterkunft gebracht werden. Auch die Kälte-App ist seit dieser Woche wieder aktiv, nachdem im vergangenen Jahr rund 3.200 Meldungen eingegangen waren.

Gezieltes Angebot für Frauen

Der Frauenanteil im Winterpaket stieg in den letzten fünf Jahren auf rund ein Sechstel. Als Reaktion gibt es heuer erneut ein reines Frauennotquartier sowie geschützte Bereiche in anderen Unterkünften. Laut Roland Haller (FSW Obdach) verlaufe weibliche Obdachlosigkeit oft verdeckt – etwa durch Verharren in Gewaltbeziehungen oder prekären Lagen. Einzelzimmer sowie mobil betreutes Wohnen nach dem „Housing First“-Prinzip tragen dazu bei, betroffene Frauen gezielter zu erreichen.