Kampf gegen die Kälte: Wien schafft Platz für 1.000 obdachlose Personen

Wenn die Temperaturen sinken, wird das Leben auf der Straße besonders gefährlich. Mit dem neuen Winterpaket stellt die Stadt Wien erneut rund 1.000 zusätzliche Plätze für obdachlose Menschen bereit.

Die kalte Jahreszeit stellt vor allem Menschen ohne festen Wohnsitz vor große Herausforderungen. Um ihnen Schutz vor niedrigen Temperaturen zu bieten, hat der Fonds Soziales Wien (FSW) am 28. Oktober das Winterpaket 2026/27 gestartet. Bis zum 28. April 2027 stehen rund 1.000 zusätzliche Plätze für obdachlose Einzelpersonen und Paare sowie Unterbringungsmöglichkeiten für 38 Familien bereit. Ergänzt wird das Angebot durch 255 Plätze in drei Wärmestuben. Die insgesamt zehn Notquartiere sind rund um die Uhr geöffnet.

Neues Notquartier bietet zusätzliche Reserven

Im vergangenen Winter nutzten rund 2.900 Menschen das Angebot. Besonders längere Kälteperioden stellten die Einrichtungen vor Herausforderungen. Deshalb wurde heuer vorgesorgt: Das neue Notquartier Obdach Siemensstraße in Floridsdorf ist erstmals Teil des Winterpakets. Dort stehen zunächst 180 Plätze für Einzelpersonen und Paare zur Verfügung. Rund 60 zusätzliche Plätze werden als Reserve vorgehalten, um bei anhaltender Kälte oder besonders hoher Nachfrage rasch reagieren zu können. „Niemand soll bei lebensgefährlichen Temperaturen in unserer Stadt auf der Straße schlafen müssen und damit sein Leben riskieren“, betont Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker. Auch FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler verweist auf die Bedeutung ausreichender Kapazitäten und der Zusammenarbeit mit den beteiligten Hilfsorganisationen.

Eigene Schutzräume für obdachlose Frauen

Ein besonderes Augenmerk liegt auch in diesem Winter auf obdachlosen Frauen. Ihr Anteil unter den Menschen, die das Winterpaket nutzen, ist innerhalb der vergangenen fünf Jahre auf rund ein Sechstel gestiegen. Insgesamt stehen rund 160 Plätze speziell für Frauen bereit. Das Notquartier Obdach Gänsbachergasse ist ausschließlich für Frauen vorgesehen. Darüber hinaus gibt es in weiteren Einrichtungen räumlich getrennte Frauenbereiche, die zusätzliche Sicherheit und Rückzugsmöglichkeiten bieten sollen.

Mit der KälteApp können Wiener helfen

Auch die Bevölkerung kann dazu beitragen, Menschen vor gefährlicher Kälte zu schützen. Über die kostenlose FSW KälteApp können obdachlose Personen im öffentlichen Raum gemeldet werden. Die Straßensozialarbeit wird dadurch informiert und kann gezielt Hilfe anbieten. Die Teams sind täglich unterwegs. „So können wir gemeinsam Leben retten und dazu beitragen, dass niemand in der Kälte übernachten muss“, erklärt Roland Haller, Geschäftsführer von FSW Obdach.

Mehr als 13.000 Menschen nutzten Hilfsangebote

Das Winterpaket ergänzt die ganzjährige Obdach- und Wohnungslosenhilfe der Stadt Wien. Gemeinsam mit mehr als 30 Partnerorganisationen stellt der FSW dauerhaft rund 4.630 Plätze und 2.440 Betreuungseinheiten bereit. Knapp 700 dieser Plätze befinden sich in sogenannten Chancenhäusern, die neben einer Unterkunft auch Beratung und Unterstützung bei der Suche nach langfristigen Perspektiven bieten. Im Jahr 2025 nahmen insgesamt 13.260 Menschen die Angebote der Wiener Obdach- und Wohnungslosenhilfe in Anspruch. Die Stadt investierte dafür rund 166 Millionen Euro.