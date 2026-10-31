Hausbrand endet tragisch: 59-Jähriger stirbt trotz Reanimation

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt endete am Freitagabend tödlich. Einsatzkräfte entdeckten einen 59-jährigen Mann reglos im Gebäude. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt kam am Freitagabend ein 59-jähriger Mann ums Leben.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt kam am Freitagabend ein 59-jähriger Mann ums Leben.

Am Freitagabend, dem 30. Oktober 2026, wurden gegen 20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei, der Berufsfeuerwehr und der Berufsrettung zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt alarmiert. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Während der Brandbekämpfung machten die Einsatzkräfte eine tragische Entdeckung: Im Inneren des Hauses befand sich ein regloser Mann.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Feuerwehr brachte den Mann aus dem brennenden Gebäude. Die Berufsrettung Wien leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz aller Bemühungen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 59-jährigen Mieters feststellen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einer fahrlässigen Brandverursachung aus. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 12:10 Uhr aktualisiert