Schockfund bei Polizeikontrolle: Das hatte ein 10-Jähriger im Rucksack

Bei einer Polizeikontrolle in Wien-Floridsdorf machten Beamte eine beunruhigende Entdeckung: Ein erst zehnjähriger Bub hatte zahlreiche pyrotechnische Gegenstände und eine mit Pyrotechnik versehene Spraydose in seinem Rucksack.

Bei einem zehnjährigen Buben stellte die Polizei in Wien-Floridsdorf 25 pyrotechnische Gegenstände sowie eine mit Pyrotechnik versehene Spraydose sicher.

Bei einem zehnjährigen Buben stellte die Polizei in Wien-Floridsdorf 25 pyrotechnische Gegenstände sowie eine mit Pyrotechnik versehene Spraydose sicher.

Am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf eine Schwerpunktaktion gegen illegale pyrotechnische Gegenstände durch. Gegen 15.15 Uhr kontrollierten die Polizisten einen zehnjährigen Buben gegenüber dem Bahnhof Jedlersdorf. Als sie ihn auf mögliche pyrotechnische Gegenstände ansprachen, gab der Bub sofort zu, welche bei sich zu haben, und öffnete seinen Rucksack.

25 pyrotechnische Gegenstände und eine Spraydose

Was die Beamten darin entdeckten, war durchaus besorgniserregend: Im Rucksack befanden sich insgesamt 25 pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2. Zusätzlich hatte der Zehnjährige eine Deodorantspraydose dabei, an der ein pyrotechnischer Gegenstand mit Klebeband befestigt worden war. Woher er die Gegenstände hatte, blieb unklar. Laut Polizei machte der Bub dazu lediglich unzusammenhängende Angaben.

Polizei stellt Gegenstände sicher

Die Beamten stellten sowohl die Pyrotechnik als auch die präparierte Spraydose sicher. Der Zehnjährige wurde laut Polizei angezeigt und anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 12:08 Uhr aktualisiert