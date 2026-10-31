Horror-Fahrt in Wien: Mann bedroht Fahrgäste mit Notfallhammer

Schockmoment für mehrere Fahrgäste in Wien: Ein 34-Jähriger soll in einem Linienbus plötzlich einen Notfallhammer aus der Halterung gerissen und damit mehrere Menschen bedroht haben. Anschließend ergriff er die Flucht.

Ein 34-Jähriger soll in einem Bus der Linie 13A mehrere Fahrgäste mit einem Notfallhammer bedroht und anschließend eine Bushaltestelle beschädigt haben.

Ein 34-Jähriger soll in einem Bus der Linie 13A mehrere Fahrgäste mit einem Notfallhammer bedroht und anschließend eine Bushaltestelle beschädigt haben.

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, kam es gegen 13.30 Uhr in Wien-Wieden zu einem beunruhigenden Vorfall. Ein Mann soll laut Zeugenaussagen im Bus der Linie 13A ohne erkennbaren Grund lautstark herumgeschrien haben. Plötzlich riss er den im Bus befestigten Notfallhammer aus seiner Verankerung und soll damit mehrere Fahrgäste bedroht haben.

Mit Notfallhammer auf Haltestelle eingeschlagen

Bei der Station in der Mommsengasse verließ der Mann den Bus. Doch damit war der Vorfall noch nicht vorbei: Mit dem Notfallhammer soll er die Glasscheibe der Bushaltestelle beschädigt haben. Anschließend flüchtete er. Der Busfahrer und mehrere Fahrgäste konnten den alarmierten Polizisten eine genaue Personenbeschreibung sowie die Fluchtrichtung mitteilen.

Polizei spürt Verdächtigen auf

Den Zeugenaussagen zufolge war der Mann in ein Mehrparteienhaus in einer nahegelegenen Gasse geflüchtet. Dort konnten ihn die Beamten schließlich im obersten Stockwerk auf einem Gang anhalten. Der 34-Jährige wies mehrere Schnittverletzungen an den Händen auf und wurde vorläufig festgenommen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte man ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Anzeige auf freiem Fuß

Der Notfallhammer wurde im Bereich der beschädigten Bushaltestelle gefunden. Nach seiner Einvernahme wurde der 34-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.