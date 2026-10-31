Weißes Pulver fällt aus Hosentasche: Polizeieinsatz nimmt Wendung

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz sorgte am Freitagmorgen in Wien-Floridsdorf für Aufsehen. Drei Männer sollen versucht haben, eine Wohnungstür einzutreten. Als die Polizei eintraf, nahm der Vorfall eine unerwartete Wendung.

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, verständigte eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses gegen 6.20 Uhr die Polizei. Der Grund: Mehrere unbekannte Personen sollen gegen die Wohnungstür eines Nachbarn getreten haben. Als die alarmierten Beamten eintrafen, konnten sie drei Männer im Alter von 20, 23 und 26 Jahren im Stiegenhaus anhalten. Die drei erklärten, sich Sorgen um einen Freund zu machen, der sich in der Wohnung aufhalten sollte. Dieser habe angeblich Suchtmittel konsumiert und könnte sich deshalb in einer medizinischen Notlage befinden.

Plötzlich fällt weißes Pulver aus Hosentasche

Bei der weiteren Befragung verstrickten sich die Männer laut Polizei jedoch zunehmend in Widersprüche. Dann passierte etwas Unerwartetes: Dem 26-Jährigen fiel plötzlich eine kleine Plastiktüte mit weißem Pulver aus der Hosentasche. Daraufhin durchsuchten die Beamten die drei Männer. Dabei stellten sie zwei Plastiktüten mit Suchtmitteln, Utensilien für den Drogenkonsum sowie verschiedene rezeptpflichtige Tabletten sicher. Alle drei wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Polizei öffnet Wohnung gewaltsam

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Wohnungstür des Freundes gewaltsam geöffnet. Im Inneren fanden die Polizisten einen schlafenden Mann vor, der erst nach mehrmaligem lautem Ansprechen und Wachrütteln aufwachte. Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet.

Weißes Pulver, Bargeld und Airsoftwaffe entdeckt

Auf dem Küchentisch entdeckten die Beamten einen eingeschweißten weißen Block mit weißem Pulver. Bei der weiteren Durchsuchung fanden sie außerdem mehrere kleine, abgepackte Plastiktüten mit weißem Pulver, Tabletten, einige Mobiltelefone sowie Bargeld in kleiner Stückelung. Auch Utensilien, die zum Verkauf von Suchtmitteln verwendet werden können, und eine Airsoftwaffe wurden sichergestellt. Der 21-jährige Wohnungsmieter wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 21-Jährige verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich auf freiem Fuß angezeigt.