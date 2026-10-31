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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Polizeiauto mit Blaulicht in Wien.
Versammlungen in Wien verliefen ruhig.
Wien
31/10/2026
Bilanz

Polizei bleibt nach Demos in Wien im Einsatz: Auch in der Nacht Kräfte vor Ort

Die Wiener Polizei zieht nach den heutigen Versammlungen in der Innenstadt Bilanz. Laut Aussendung verliefen diese ohne Zwischenfälle. Der Polizeieinsatz dauert weiterhin an.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Die für Samstag angezeigten Versammlungen in der Wiener Innenstadt verliefen aus polizeilicher Sicht ruhig. Wie die Polizei mitteilte, kam es weder zu Zwischenfällen noch zu polizeilichen Amtshandlungen. Mittlerweile seien beide Versammlungen beendet. Der groß angelegte Einsatz der Wiener Polizei ist unterdessen noch nicht abgeschlossen. Auch in der Nacht werden weiterhin entsprechend viele Einsatzkräfte in der Stadt vor Ort sein. Damit soll gewährleistet werden, dass die Polizei bei Bedarf rasch einschreiten kann und die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten bleibt.

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