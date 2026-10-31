Polizei bleibt nach Demos in Wien im Einsatz: Auch in der Nacht Kräfte vor Ort

Die für Samstag angezeigten Versammlungen in der Wiener Innenstadt verliefen aus polizeilicher Sicht ruhig. Wie die Polizei mitteilte, kam es weder zu Zwischenfällen noch zu polizeilichen Amtshandlungen. Mittlerweile seien beide Versammlungen beendet. Der groß angelegte Einsatz der Wiener Polizei ist unterdessen noch nicht abgeschlossen. Auch in der Nacht werden weiterhin entsprechend viele Einsatzkräfte in der Stadt vor Ort sein. Damit soll gewährleistet werden, dass die Polizei bei Bedarf rasch einschreiten kann und die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten bleibt.