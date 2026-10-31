Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Streetview
Bild auf 5min.at zeigt ein Lokal von außen.
Gasthaus Hirschentanz nimmt Abschied von Martin, der nach schwerer Krankheit verstorben ist.
Wien
31/10/2026
Hirschentanz

Traditionsgasthaus trauert um beliebten Kellner: „Er wird uns unheimlich fehlen“

Traurige Nachrichten aus dem Gasthaus Hirschentanz: Ein langjähriger Wegbegleiter und Mitarbeiter nach schwerer Krankheit verstorben. In einem emotionalen Beitrag erinnert das Team an Martin und seine besondere Art.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(238 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Mit persönlichen Worten teilte das Gasthaus Hirschentanz in Breitenfurt bei Wien die Nachricht vom Tod Martins am Donnerstag auf Facebook. Er habe den Kampf gegen seine Krankheit verloren, heißt es in dem Beitrag. Besonders in Erinnerung bleibt seine Arbeit als Kellner. „Martin war für mich und für viele andere auch ein Phänomen als Kellner“, schreibt der Verfasser des Beitrags. Er habe sich jedes einzelne Getränk seiner Gäste merken können und dabei stets die Nerven bewahrt. Eine Ausnahme gab es allerdings: Sobald das Thema Politik zur Sprache kam, konnten sich daraus auch einmal stundenlange Diskussionen entwickeln. Das sei für viele Gäste eine bekannte Eigenheit Martins gewesen.

Langjährige Freundschaft und große Dankbarkeit

Hinter dem Beitrag steht nicht nur die Trauer um einen geschätzten Mitarbeiter, sondern auch um einen langjährigen Freund. Der Eigentümer des Traditionsgasthauses erinnert sich an die enge Verbindung zu Martin und an dessen Hilfsbereitschaft. Besonders bewegend: Martin hatte am Sterbebett des Vaters versprochen, dessen Familie weiterhin zu unterstützen, solange es ihm körperlich möglich sei. Dieses Versprechen habe er bis zuletzt gehalten. „Er war hilfsbereit“, wird sich an den beliebten Kellner erinnert. Die vielen gemeinsamen Geschichten und Erlebnisse würden sich kaum in wenigen Zeilen zusammenfassen lassen. Abschließend hält das Team des Traditionsgasthaus fest: „Wir werden ihn sehr vermissen.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at