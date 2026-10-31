Traditionsgasthaus trauert um beliebten Kellner: „Er wird uns unheimlich fehlen“

Mit persönlichen Worten teilte das Gasthaus Hirschentanz in Breitenfurt bei Wien die Nachricht vom Tod Martins am Donnerstag auf Facebook. Er habe den Kampf gegen seine Krankheit verloren, heißt es in dem Beitrag. Besonders in Erinnerung bleibt seine Arbeit als Kellner. „Martin war für mich und für viele andere auch ein Phänomen als Kellner“, schreibt der Verfasser des Beitrags. Er habe sich jedes einzelne Getränk seiner Gäste merken können und dabei stets die Nerven bewahrt. Eine Ausnahme gab es allerdings: Sobald das Thema Politik zur Sprache kam, konnten sich daraus auch einmal stundenlange Diskussionen entwickeln. Das sei für viele Gäste eine bekannte Eigenheit Martins gewesen.

Langjährige Freundschaft und große Dankbarkeit

Hinter dem Beitrag steht nicht nur die Trauer um einen geschätzten Mitarbeiter, sondern auch um einen langjährigen Freund. Der Eigentümer des Traditionsgasthauses erinnert sich an die enge Verbindung zu Martin und an dessen Hilfsbereitschaft. Besonders bewegend: Martin hatte am Sterbebett des Vaters versprochen, dessen Familie weiterhin zu unterstützen, solange es ihm körperlich möglich sei. Dieses Versprechen habe er bis zuletzt gehalten. „Er war hilfsbereit“, wird sich an den beliebten Kellner erinnert. Die vielen gemeinsamen Geschichten und Erlebnisse würden sich kaum in wenigen Zeilen zusammenfassen lassen. Abschließend hält das Team des Traditionsgasthaus fest: „Wir werden ihn sehr vermissen.“