Wetter-Wende zu Allerheiligen: So wird der Sonntag in Wien

Der November startet in Wien mit kühlen Temperaturen und vielen Wolken. Zu Allerheiligen müssen sich die Wiener zunächst auf etwas Regen einstellen. Am Nachmittag gibt es aber Hoffnung auf Sonnenschein.

Wer am Sonntag, dem 1. November 2026, einen Friedhofsbesuch in Wien plant, sollte sich warm anziehen. Der November beginnt in der Bundeshauptstadt mit typisch herbstlichem Wetter. Laut der aktuellen Prognose der GeoSphere Austria dominieren zunächst die Wolken, auch ein wenig Regen ist möglich.

Regen zum Start in den Sonntag

In den frühen Morgenstunden kann es in Wien noch leicht regnen. Im Laufe des Vormittags klingt der Niederschlag allerdings ab. Danach soll es laut den Meteorologen weitgehend trocken bleiben. Die Wolken halten sich zunächst hartnäckig. Wer am Vormittag unterwegs ist, muss sich daher auf einen überwiegend grauen Himmel einstellen.

Am Nachmittag kommt die Sonne

Im weiteren Tagesverlauf gibt es aber auch gute Nachrichten: Ab dem Nachmittag soll sich die Sonne zunehmend gegen die Wolken durchsetzen. Dazu weht schwacher Wind aus nördlicher Richtung. Die Temperaturen bleiben dennoch auf einem herbstlich kühlen Niveau. In der Früh zeigt das Thermometer rund 5 Grad, tagsüber werden in Wien maximal 10 Grad erreicht.

So geht es zum Wochenbeginn weiter

Auch am Montag, dem 2. November, bleibt es in Wien kühl. Die Temperaturen bewegen sich voraussichtlich zwischen 5 und 9 Grad. Viele Wolken bestimmen weiterhin das Wettergeschehen. Am Dienstag ist ebenfalls keine deutliche Erwärmung in Sicht. Die Tageshöchstwerte liegen voraussichtlich nur noch bei rund 8 Grad. Wer in den kommenden Tagen länger im Freien unterwegs ist, sollte daher weiterhin zu einer warmen Jacke greifen.