Halloween in Wien: Fünf Festnahmen und Angriff auf Polizeiauto

Statt Süßigkeiten gab es für manche in der Wiener Halloween-Nacht Ärger mit der Polizei. Illegale Pyrotechnik und mehrere Straftaten hielten die Beamten auf Trab. Für fünf Personen klickten sogar die Handschellen.

Fünf Festnahmen, zahlreiche Polizeikontrollen und ein mutmaßlicher Angriff auf ein Polizeifahrzeug: Die Halloween-Nacht in Wien verlief nicht ganz ohne Zwischenfälle.

Fünf Festnahmen, zahlreiche Polizeikontrollen und ein mutmaßlicher Angriff auf ein Polizeifahrzeug: Die Halloween-Nacht in Wien verlief nicht ganz ohne Zwischenfälle.

Für die einen ist Halloween eine schaurig-schöne Gelegenheit zum Verkleiden und Süßigkeitensammeln, für die anderen eine willkommene Ausrede, um kleineren und größeren Schabernack zu treiben oder sogar kriminell zu werden. Die Wiener Polizei zieht um kurz nach Mitternacht eine vorläufige Bilanz zur diesjährigen Halloweennacht in der Hauptstadt.

Fünf Personen festgenommen

Mehrere hundert Polizisten waren in der Nacht auf Sonntag (1. November) in Wien im Einsatz, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Besonders in der Innenstadt kam es im Zusammenhang mit Versammlungen zu zahlreichen Polizeikontrollen und Amtshandlungen.

Pyrotechnik sorgte für zahlreiche Polizeieinsätze

Wie die Wiener Polizei mitteilte, betraf der Großteil der Amtshandlungen den missbräuchlichen Einsatz von Pyrotechnik. Vereinzelt kam es auch zu strafbaren Handlungen. Insgesamt wurden fünf Tatverdächtige wegen Widerstandshandlungen beziehungsweise des Verdachts der Sachbeschädigung vorläufig festgenommen. Besonders brisant: Einer von ihnen soll versucht haben, ein abgestelltes Polizeifahrzeug mithilfe einer brennbaren Flüssigkeit zu beschädigen.

Polizei zieht vorläufig positive Bilanz

Trotz der Zwischenfälle konnte die Polizei den Einsatz nach eigenen Angaben ohne größere sicherheitsrelevante Vorfälle vorläufig beenden. Die starke Polizeipräsenz und das konsequente Einschreiten hätten dazu beigetragen. Die Nachsicherungsmaßnahmen wurden auch in den kommenden Stunden fortgesetzt.