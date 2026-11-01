Hirschstetten öffnet Weihnachtswelt ab 12. November

Punschduft, Blütenmeer und ein neuer Lichterpfad: Die Blumengärten Hirschstetten verwandeln sich ab 12. November in ein funkelndes Weihnachtsdorf. Was Besucher heuer bei der 23. floralen Weihnachtsausstellung erwartet.

Die Tage werden kürzer, der Duft von heißem Punsch und gebrannten Mandeln kündigt die schönste Zeit des Jahres an: Vom 12. November bis 20. Dezember 2026 verwandeln die Wiener Stadtgärten die Blumengärten Hirschstetten in ein leuchtendes Winterwunderland. Bereits zum 23. Mal öffnet die traditionsreiche florale Weihnachtsausstellung ihre Pforten – heuer unter dem verzaubernden Motto „Im Zauber der Weihnachtszeit“. Geöffnet ist jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 10 und 20 Uhr sowie zusätzlich am Montag, 7. Dezember, und Dienstag, 8. Dezember (Mariä Empfängnis).

Blütenmeer im Glashaus: 15 detailverliebte Szenen

Im Glashaus 1 erwartet die Gäste eine opulente Schau: In 15 detailreich gestalteten Kulissen werden Weihnachtsgeschichten zum Leben erweckt. Von einem nostalgischen Weihnachtszug über eine eisige Polarlandschaft bis hin zum festlichen Winterwald mit tierischen Begegnungen reicht die Inszenierung. Liebevoll arrangiert wurden dafür mehr als 900 Weihnachtssterne, über 340 Tannen, Amaryllis, Alpenveilchen und Silberkörbchen.

Premiere für neuen Lichterpfad

Erstmals führt heuer ein eigens inszenierter Lichterpfad durch das weitläufige Freigelände. Zu den Fotomotiven zählen leuchtende Kometen, ein Rentierschlitten, ein riesiger Geschenketurm, die stimmungsvoll beleuchtete Brücke am Seerosenteich und ein glanzvoll erstrahlender Pavillon.

Adventmarkt, Kinderprogramm & Tier-Charity

Vom Nordeingang bis zum Südeingang laden mehr als 50 Verkaufsstände des Kulturvereins Donaustadt zum Gustieren ein. Geboten werden Wollwaren, Keramik, festlicher Christbaumschmuck sowie Schmankerln wie Lebkuchen, Speck, Käse und wärmende Punschvariationen.