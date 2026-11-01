Hunde-Aktion verlängert: Hier registrierst du deinen Vierbeiner gratis

Pflicht für jeden Halter, aber oft mit Aufwand und Gebühren verbunden: In Österreich muss ausnahmslos jeder Hund gechippt und offiziell in der bundesweiten Heimtierdatenbank registriert sein. Um die Wiener dabei zu unterstützen, tourt der mobile Bus des Stadtservice Wien seit dem 8. September im Rahmen der „Service-Tage im Grätzl“ gemeinsam mit dem TierQuarTier Wien durch sämtliche Bezirke. Ursprünglich sollte die erfolgreiche Aktion mit Ende Oktober auslaufen – wegen der anhaltend hohen Nachfrage geht sie nun aber bis zum 12. November 2026 in die Verlängerung.

Registrierung direkt beim Grätzl-Bus

Hundebesitzer haben damit weiterhin die Gelegenheit, ihren Vierbeiner kostenlos und direkt vor Ort eintragen zu lassen. Amtstierärztin Susanne Kerbl stellt klar, wie unkompliziert die Abwicklung am Bus funktioniert: Für die Registrierung muss das Tier gar nicht zwingend mitgebracht werden. Mitzubringen sind lediglich ein amtlicher Lichtbildausweis sowie die Chipnummer des Hundes. Seit 1. Juli 2026 müssen Personen, die zum ersten Mal einen Hund halten, bei der Registrierung einen Sachkundenachweis vorlegen. Halter sollten eine Kopie mitbringen – notfalls kann das Dokument auch direkt beim Bus kopiert werden. Wer seinen Vierbeiner dennoch zum Bus mitnimmt, muss darauf achten, dass das Tier ordnungsgemäß mit Leine und Maulkorb gesichert ist. Die Aktion umfasst rein die behördliche Datenbank-Registrierung. Ein Einsetzen von Mikrochips vor Ort ist im Stadtservice-Bus nicht möglich. Alle genauen Haltestellen, Stationen und Uhrzeiten der Tour finden Interessierte online.