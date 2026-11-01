Kugelspaß im Blätterberg: Pandas in Schönbrunn im Herbst-Fieber

Ausgelassen im Blätterhaufen wälzen und Blätter wirbeln: Die Großen Pandas im Tiergarten Schönbrunn sind voll in Herbststimmung. Mit den kühleren Temperaturen wächst bei den Bären nicht nur die Spielfreude.

Im bunten Laub herumstöbern, sich genüsslich den Hang hinunterkugeln und raschelnde Blätter durch die Luft wirbeln lassen: Für die Großen Pandas im Tiergarten Schönbrunn hat die schönste Zeit des Jahres begonnen. Um den gefährdeten Bambusbären zusätzlichen Spielspaß in den Alltag zu bringen, überraschte das Tierpflegeteam die Publikumslieblinge mit einem riesigen Berg aus Herbstlaub und Sägespänen.

Kühlere Temperaturen wecken die Lebensgeister

Für die Bären sind die herbstlichen Tage eine willkommene Wohltat. Große Pandas sind von Natur aus an die kühlen Bedingungen in den chinesischen Berg-Bambuswäldern auf bis zu 2.000 Metern Seehöhe angepasst. Wenn die Hitze weicht, blühen die Tiere so richtig auf.

Halber Tag nur fürs Fressen reserviert

Viel Freizeit bleibt den Tieren abseits von Laubhaufen und Co. ohnehin nicht: Rund die Hälfte des Tages verbringen die Großen Pandas mit dem mühsamen Abzupfen von Blättern und dem Zerkauen harter Bambusstängel. Nach dem Festmahl stehen ausgiebiges Verdauen und Ruhen ganz oben auf dem Tagesplan.