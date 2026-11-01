Räuber verliert eigene Geldbörse – Festnahme in Wien

Ein räuberischer Diebstahl in Wien-Wieden endete für einen 17-Jährigen mit einer Panne: Während er mit Bargeld flüchtete, verlor er seine eigene Geldbörse am Tatort. Wenig später klickten die Handschellen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, dem 31. Oktober 2026, gegen 16.45 Uhr in Wien-Wieden. Der 69-jährige Inhaber eines Geschäftslokals war gerade dabei, die Tageslosung zu zählen, als plötzlich zwei unbekannte Männer das Geschäft betraten. Einer der beiden blieb demonstrativ in der Eingangstür stehen, während der zweite direkt auf den 69-Jährigen zuging und dreist nach den Geldscheinen griff.

Rangelei um die Tageslosung

Der couragierte Geschäftsinhaber ließ sich den Überfall jedoch nicht kampflos gefallen und versuchte, den Diebstahl zu verhindern. Es entwickelte sich eine handfeste Rangelei zwischen dem Ladenbesitzer und dem Angreifer. Nach kurzer Zeit rissen sich die Täter los und flüchteten mit erbeutetem Bargeld im dreistelligen Eurobereich in unbekannte Richtung. Das Opfer wählte sofort den Polizeinotruf. Körperlich blieb der 69-Jährige glücklicherweise unverletzt.

Panne: Geldbörse lag am Boden

Noch bevor die ersten Streifenwagen am Tatort eintrafen, machte der Geschäftsinhaber eine kuriose Entdeckung: Direkt auf dem Boden des Lokals lag eine fremde Geldbörse. Im Zuge der Sachverhaltsklärung durch die eintreffenden Polizisten stellte sich rasch heraus, dass das Portemonnaie offensichtlich einem der Täter während der Rangelei aus der Tasche gerutscht war. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief zunächst zwar ohne Erfolg, doch die Spur in der verlorenen Geldtasche war heiß.

Zugriff in Wien-Mariahilf

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien fackelten die Ermittler nicht lange: Nur wenige Stunden nach dem Überfall klickten an der Wohnadresse eines Tatverdächtigen in Wien-Mariahilf die Handschellen. Ein 17-jähriger Österreicher wurde vorläufig festgenommen.