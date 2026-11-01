Security sprüht Pfefferspray in Menge: Rund 40 Verletzte in Wien

Bei einem Riesen-Andrang vor einem Lokal sprühte ein 23-jähriger Sicherheitsmitarbeiter plötzlich Pfefferspray in die Menge. Rund 40 Menschen wurden verletzt - darunter auch ein Polizist.

Schockierender Zwischenfall in der Nacht auf Sonntag: Vor einem Lokal in Wien-Leopoldstadt herrschte gegen 1.15 Uhr ein enormer Gästeandrang. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, standen sie bereits einer großen Menschenmenge im Eingangsbereich gegenüber. Aufgrund des dichten Gedränges gestaltete sich die Kontaktaufnahme mit dem Sicherheitspersonal vor Ort zunächst schwierig. Als sich die Beamten gerade einen Überblick verschaffen wollten, um Maßnahmen zu setzen, eskalierte die Situation unerwartet: Einer der Sicherheitsmitarbeiter des Lokals sprühte unvermittelt mit Pfefferspray direkt in Richtung der Menschenmenge.

Drei Teenager im Spital, auch Polizist verletzt

Die Reizgas-Attacke löste ein medizinisches Großaufgebot aus. Zahlreiche Partygäste wurden kontaminiert – insgesamt mussten rund 40 Personen durch die Berufsrettung Wien erstversorgt werden. Drei junge Erwachsene traf es besonders schwer: Zwei 18-Jährige und eine 19-Jährige mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch ein Polizist wurde durch den Pfefferspray verletzt. Er wurde vor Ort versorgt und konnte seinen Dienst glücklicherweise fortsetzen. Gegen den 23-jährigen Sicherheitsmitarbeiter (österreichischer Staatsbürger) wurden strafrechtliche Schritte eingeleitet: Er wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt.