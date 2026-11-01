Pyrotechnik-Unfall in Wien: 12-Jähriger schwer an Hand verletzt

Ein 12-jähriger Bub hat sich am Samstag (31. Oktober) in Wien-Favoriten bei einem Unfall mit einem pyrotechnischen Gegenstand schwer verletzt. Die Berufsrettung Wien brachte das Kind zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Ein 12-Jähriger hantierte offenbar mit einem pyrotechnischen Gegenstand und zog sich dabei schwere Verletzungen an einer Hand zu.

Ein 12-Jähriger hantierte offenbar mit einem pyrotechnischen Gegenstand und zog sich dabei schwere Verletzungen an einer Hand zu.

Zu einem folgenschweren Zwischenfall kam es am Samstagnachmittag gegen 13.25 Uhr im 10. Wiener Gemeindebezirk. Ein 12-Jähriger hantierte offenbar mit einem pyrotechnischen Gegenstand und zog sich dabei schwere Verletzungen an einer Hand zu. Um welche Art von Pyrotechnik es sich handelte und wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bub musste ins Krankenhaus gebracht werden

Die Berufsrettung Wien übernahm die medizinische Erstversorgung des verletzten Kindes. Anschließend wurde der Zwölfjährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Mutter des Buben war vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war sie zum Zeitpunkt des Unfalls allerdings nicht anwesend.

Polizei ermittelt zu den Umständen

Wie es zu dem Unfall kommen konnte und welcher pyrotechnische Gegenstand die Verletzungen verursachte, ist noch Gegenstand weiterer Erhebungen. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des Zwölfjährigen liegen derzeit nicht vor.