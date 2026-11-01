Böller-Angriffe in Favoriten: Drei Zigarettenautomaten gesprengt

Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft hat binnen weniger Stunden an zwei verschiedenen Örtlichkeiten mehrere Zigarettenautomaten ins Visier genommen und zerstört. Der erste Vorfall ereignete sich am Samstagabend, dem 31. Oktober 2026: Gegen 19.40 Uhr beschädigten die Unbekannten einen Zigarettenautomaten mithilfe eines pyrotechnischen Gegenstands.

Zweiter Vorfall mitten in der Nacht

Nur wenige Stunden später schlugen die Täter erneut zu: Am Sonntag, dem 1. November 2026, kam es gegen 1.05 Uhr an einer weiteren Örtlichkeit in Wien-Favoriten zu einer starken Beschädigung von zwei weiteren Zigarettenautomaten durch Böller. Die alarmierten Polizisten konnten an Ort und Stelle Spuren sichern. Wegen des Einsatzes von Pyrotechnik wurden in beiden Fällen sprengstoffkundige Organe (SKO) hinzugezogen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den flüchtigen Tätern laufen.