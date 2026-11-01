Fahrrad-Diebstahl per GPS geortet: Polizei fasst Dieb im Innenhof

Er knackte das Schloss und flüchtete mit der Beute - doch mit moderner Technik rechnete ein 23-Jähriger nicht: Ein Wiener ortete sein gestohlenes Fahrrad per GPS mitten in Wien-Döbling. Für den Dieb klickten die Handschellen.

In der Nacht auf Samstag, den 31. Oktober 2026, stellte ein 23-jähriger Wiener sein Fahrrad gegen 0.30 Uhr im Bereich der Servitengasse am Alsergrund ab und sicherte es ordnungsgemäß mit einem Fahrradschloss. Als der Besitzer nur eine Stunde später, gegen 1.30 Uhr, an den Abstellort zurückkehrte, folgte das böse Erwachen: Das Zweirad war spurlos verschwunden, zurück blieb lediglich das aufgebrochene und beschädigte Schloss. Der Bestohlene wählte den Notruf und lieferte den alarmierten Polizisten den entscheidenden Hinweis gleich mit: Mittels GPS-Ortung konnte der 23-Jährige sein Gefährt im Bereich der Boschstraße im Bezirk Döbling lokalisieren.

Zugriff im Innenhof neben der Mülltonne

Die Beamten rückten umgehend zur georteten Adresse aus. Im Innenhof eines weitläufigen Gebäudekomplexes wurden sie prompt fündig: Direkt neben einer Mülltonne hielt sich ein Mann mit dem gestohlenen Fahrrad auf. Der Tatverdächtige, ein 23-jähriger ungarischer Staatsbürger, redete sich gar nicht erst heraus. Er zeigte sich gegenüber den Polizisten an Ort und Stelle geständig, das Schloss geknackt und das Fahrrad entwendet zu haben.

Schlagstock, Schmuck und Drogen im Rucksack

Bei der anschließenden Durchsuchung des Verdächtigen staunten die Beamten nicht schlecht über den Inhalt seines Rucksacks: Neben Werkzeug wie mehreren Inbusschlüsseln und einer Fahrradpumpe führte der 23-Jährige auch verdächtigen Schmuck, eine Sturmhaube, einen Schlagstock sowie eine geringe Menge Suchtmittel mit sich. Für den Dieb endete die Nacht hinter Gittern: Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien direkt in eine Justizanstalt eingeliefert.