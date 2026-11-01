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/ ©Stadt Wien
Bild auf 5min.at zeigt den Verschiebebahnhof Breitenlee
Neuntöter, Wiedehopf, Zauneidechsen leben auf dem Areal.
Wien
01/11/2026
Schutzgebiet

Riesiges Naturparadies: HIER dürfen in Wien gefährdete Tiere leben

Wo einst ein riesiger Verschiebebahnhof geplant war, entsteht jetzt ein Naturjuwel: Auf dem ehemaligen Bahnareal in Breitenlee entwickelt die Stadt Wien ihr bislang größtes Renaturierungsgebiet.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Auf 90 Hektar – einer Fläche fast so groß wie die Josefstadt – sollen seltene Tiere und Pflanzen dauerhaft geschützt werden. Schon heute leben auf dem Areal Neuntöter, Wiedehopf, Zauneidechsen und 140 Wildbienenarten. Damit das so bleibt, werden invasive Pflanzen entfernt.

Aus Bahnbrache wird Naturparadies

Die Fläche steht unter Natura-2000-Schutz und soll zu einer typischen pannonischen Landschaft mit Trockenrasen und Eichenbeständen entwickelt werden. Experten warnen, dass sich die Natur nicht einfach selbst überlassen werden kann, da sonst die Artenvielfalt zurückgehen würde.

Lehrpfad im alten Eisenbahnwaggon

Auch Besucher sollen das neue Naturgebiet erleben können. Geplant sind ein Lehrpfad, ein Wegeleitsystem und ein Informationszentrum in einem ausgedienten Eisenbahnwaggon. So wird aus einer ehemaligen Bahnbrache nicht nur ein Rückzugsort für seltene Tiere, sondern auch ein neues Ausflugsziel für Naturfreunde.

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