Halloween-Razzia in Wien: Nachtklub mit 200 Gästen geräumt

Großkontrolle im Wiener Nachtleben: Bei Halloween-Razzien stießen die Behörden auf gravierende Sicherheitsmängel. In acht Betrieben herrschte Gefahr im Verzug - ein Club mit rund 200 Gästen musste sofort geräumt werden.

Anlässlich der Halloween-Feierlichkeiten führte die Gruppe Sofortmaßnahmen am Freitag und Samstag gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS), der MA 36 (Veranstaltungsbehörde) und der MA 59 (Marktamt) großangelegte Kontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Insgesamt 16 Nachtklubs und Veranstaltungsstätten wurden dabei unter die Lupe genommen. In der Hälfte der überprüften Lokale (acht Betrieben) mussten die Prüfer aufgrund von Gefahr im Verzug noch an Ort und Stelle eingreifen. Unter anderem stießen die Kontrolleure auf hochgradig brennbare Dekorationen, versperrte oder verstellte Notausgänge, komplett fehlende Feuerlöscher sowie defekte Notausgangsleuchten. Gefährliche Deko-Elemente mussten sofort entfernt werden.

Club mit rund 200 Gästen evakuiert

„In einem Betrieb mit rund 200 anwesenden Gästen musste die Betriebsanlage geräumt werden“, so in einer Aussendung. Die Gründe für das behördliche Einschreiten: Eine irreführend angebrachte Fluchtwegbeleuchtung sowie Notausgänge, die mit Baumaterialien und Maschinen vollgestellt waren. Wegen der akuten Gefährdungslage forderte die Behörde die Betreiberin zur sofortigen Räumung auf, was diese auch umsetzte.

Gehörschäden, Jugendschutz & Schwarzarbeit

Doch die Mängelliste der Prüfer war damit noch längst nicht abgearbeitet: Bei vier Betrieben hagelte es Anzeigen wegen massiv überhöhter Lautstärke. Die Musikbeschallung überstieg die Grenzwerte derart, dass laut Behörden eine akute Gesundheitsgefährdung für das Gehör der Gäste bestand. Das Magistrat legte weitere 15 Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung, das Wiener Jugendschutzgesetz sowie das Maß- und Eichgesetz. Das AMS stellte bei den Kontrollen illegale Beschäftigung fest und erstattete acht Anzeigen wegen Schwarzarbeit.