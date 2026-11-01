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Das Bild auf 5min.at zeigt Wolken über Wien.
Wie wird das Wetter am Montag in Wien?
Wien
01/11/2026
Wetterprognose

Trüber Wochenstart in Wien: Kaum Sonne, viele Wolken – aber es bleibt trocken

Am Montag, dem 2. November 2026, dominieren dichte Wolkenfelder den Himmel über der Bundeshauptstadt. Die Sonne zeigt sich kaum, Regenschirme können jedoch daheimbleiben.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Wer am Montag, dem 2. November 2026, auf ausgedehnten Sonnenschein für den Weg zur Arbeit oder den Schulweg hofft, wird enttäuscht. Laut der aktuellen Prognose der GeoSphere Austria bleibt der Himmel über Wien weitgehend bedeckt: „Ausgedehnte Wolkenfelder ziehen über die Stadt und die Sonne zeigt sich höchstens kurz zwischendurch.Dabei bleibt es aber trocken.“ Die Temperaturen starten in den Morgenstunden im einstelligen Bereich bei 3 bis 6 Grad. Im Tagesverlauf klettert das Thermometer nur noch leicht nach oben, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 9 Grad.

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