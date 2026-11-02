Es ist exakt 6 Jahre her: Gedenken an Terroranschlag in Wien

Der 2. November hat sich unauslöschlich in das Gedächtnis der Bundeshauptstadt eingebrannt. Genau sechs Jahre nach der Schreckensnacht im Wiener Bermudadreieck hält das Land erneut inne.

Im Gedenken an die Opfer des Terrorattentats vom 2. November 2020 versammeln sich am heutigen 2. November 2026 führende Vertreter von Bund, Land und Polizei, darunter Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ), Bundespolizeidirektor Michael Takács und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl.

Tag gerät niemals in Vergessenheit: Vier Menschen getötet, 23 verletzt

Zu Mittag ist in der Wiener Innenstadt eine Kranzniederlegung geplant. Vor genau sechs Jahren kam es zu der grauenvollen Tat. Bei dem islamistischen Terroranschlag wurden vier Menschen getötet und 23 weitere teils schwer verletzt. Der Angriff hatte gegen 20 Uhr im Wiener „Bermudadreieck“ begonnen, als in der Seitenstettengasse, einem belebten Ausgehviertel der Innenstadt, die ersten Schüsse fielen, die Tragödie nahm seinen Lauf.

Täter noch am Tatort von der Polizei erschossen

Als Täter gilt der 20-jährige Einzeltäter Kujtim Fejzulai. Der in Österreich geborene Sohn nordmazedonischer Eltern mit albanischen Wurzeln wurde noch am Tatort von der Polizei erschossen. Aufgrund seiner Sympathien für die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) stuften die Ermittlungsbehörden den Anschlag als islamistisch motiviert ein. Anfängliche Vermutungen über mögliche Mittäter bestätigten sich nicht.

Bedrohung wurde unterschätzt

Obwohl der Attentäter den Sicherheitsbehörden aufgrund einschlägiger terroristischer Vorstrafen bekannt war, wurde die Bedrohung unterschätzt. Selbst konkrete Hinweise darauf, dass er versucht hatte, Munition in der Slowakei zu kaufen, blieben ohne Konsequenzen. Zudem agierte der Schütze nicht völlig isoliert: Wegen ihrer Unterstützungshandlungen verurteilte die Justiz später drei seiner Helfer zu lebenslanger Haft und einen weiteren zu 20 Jahren Gefängnis.