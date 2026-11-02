Kein Bier bekommen: Mann (24) rastete aus und zückte Messer

Weil er kein Bier bekam, soll ein 24-Jähriger in einem Wiener Imbisslokal völlig ausgerastet sein. Der Mann griff laut Polizei sogar zu einem Küchenmesser. Doch damit war sein aggressiver Auftritt noch nicht vorbei.

Weil er kein Bier bekam, soll ein 24-Jähriger in Wien völlig ausgerastet sein. Am Sonntag, dem 1. November, kam es gegen 11.45 Uhr in einem Imbisslokal in Floridsdorf zu einem Raubüberfall. Der Mann soll den Lokalbesitzer mit einem Küchenmesser bedroht, ihm einen Faustschlag versetzt und anschließend mehrere Bierdosen gestohlen haben. Wenig später klickten die Handschellen.

Mann griff in der Küche zum Messer

Laut Polizei hatte der österreichische Staatsbürger zunächst Bier vom Besitzer des Imbisslokals verlangt. Als dieser die Herausgabe verweigerte, soll sich der 24-Jährige in der Küche des Lokals ein Messer genommen und den Besitzer damit bedroht haben. Als plötzlich ein Kunde das Geschäft betrat, ließ der Verdächtige das Messer fallen. Anschließend nahm er mehrere Bierdosen aus dem Kühlschrank. Bevor er flüchtete, soll er dem Lokalbesitzer noch einen Faustschlag versetzt haben.

©Landespolizeidirektion Wien Mit diesem Messer soll der 24-Jährige den Imbissbesitzer bedroht haben.

Bei Festnahme wollte er Polizistin beißen

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Beamte der Polizeiinspektion Kürschnergasse konnten den 24-Jährigen wenig später unweit des Tatortes festnehmen. Doch auch dabei soll sich der Mann aggressiv verhalten haben: Er versuchte, eine Polizistin zu beißen. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Verdächtige zunächst in eine Sicherheitszelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien. Bei seiner Einvernahme verweigerte der 24-Jährige die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich in eine Justizanstalt eingeliefert.