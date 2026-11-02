Wollte „Abkürzung“: Betrunkener spazierte auf A23 und kletterte auf Autobahnbrücke

Am 1. November gegen 6.45 Uhr löste ein Betrunkener einen größeren Einsatz auf der A23 aus. Er wollte den schnellsten Weg nach Hause nehmen...

Laut Augenzeugen soll der 22-Jährige zudem auf dem Geländer der Autobahnbrücke herumgeklettert sein.

Laut Augenzeugen soll der 22-Jährige zudem auf dem Geländer der Autobahnbrücke herumgeklettert sein.

Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien nahmen in den gestrigen Morgenstunden einen 22-jährigen Österreicher auf der A23 fest, nachdem dieser die Beamten mit dem Umbringen bedroht hatte. Zuvor war der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann auf der A23 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Praterbrücke zu Fuß unterwegs gewesen.

Kletterte auf Autobahnbrücke

Laut Augenzeugen soll der 22-Jährige zudem auf dem Geländer der Autobahnbrücke herumgeklettert sein. Zwei Pkw-Lenker hielten daraufhin ihre Fahrzeuge an und zogen den Mann vom Geländer herunter. Er verhielt sich gegenüber den einschreitenden Polizisten äußerst aggressiv und versuchte im Zuge der Amtshandlung zu flüchten.

Kürzester Weg nach Hause

Als die Beamten dies unterbanden, soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Im Zuge seiner Vernehmung gab der 22-Jährige an, den kürzesten Weg nach Hause gesucht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.