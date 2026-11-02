Festnahme vor Wiener Lokal im 1. Bezirk eskaliert: Vier Polizisten verletzt

Ein Streit vor einem Lokal in der Wiener Innenstadt hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als die Beamten einen 34-Jährigen festnehmen wollten, leistete dieser heftige Gegenwehr. Vier Polizisten wurden verletzt.

Eigentlich waren die Polizisten wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gerufen worden. Doch als sie in der Nacht auf Sonntag, den 1. November 2026, vor einem Lokal in der Wiener Innenstadt eintrafen, spitzte sich die Situation weiter zu. Am Ende waren vier Beamte verletzt, einer von ihnen musste im Spital behandelt werden.

34-Jähriger soll Polizisten gestoßen haben

Gegen 3.30 Uhr war die Polizei verständigt worden, nachdem es vor dem Lokal zu einer Körperverletzung gekommen war. Beamte der Polizeiinspektionen Laurenzerberg und Goethegasse nahmen den Vorfall auf. Einer der Beteiligten, ein 34-Jähriger, verhielt sich laut Polizei äußerst aggressiv. Er schimpfte lautstark, beschimpfte umstehende Personen und richtete seine Beleidigungen auch gezielt gegen die einschreitenden Polizisten. Als der Mann schließlich einen Beamten heftig stieß, wurde er festgenommen.

Vier Beamte verletzt, einer musste ins Spital

Bei der Festnahme leistete der 34-Jährige laut Polizei heftige Gegenwehr. Dabei wurden insgesamt vier Polizisten verletzt. Einen Beamten traf es besonders schwer: Er erlitt Verletzungen im Bereich eines Beines und einer Hand und musste in einem Spital behandelt werden. Seinen Dienst konnte er anschließend nicht mehr fortsetzen. Nach seiner Festnahme wurde der 34-Jährige einvernommen. Zu den Vorwürfen wollte er sich allerdings nicht äußern und verweigerte die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.